Ο ΠΑΟΚ στην τελευταία του πρόβα στο Μπέργκεν χωρίς τον Καμαρά

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στο Brann Stadion του Μπέργκεν, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του για την κρίσιμη ρεβάνς με την Μπραν. Η αναμέτρηση αυτή θα κρίνει την πρόκριση των «ασπρόμαυρων» στη League Phase του Conference League.

Ο τεχνικός της ομάδας, Αλέσιο Λίσι, είχε την ευκαιρία να δουλέψει για τελευταία φορά με τους ποδοσφαιριστές του, ωστόσο καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες ενόψει του αγώνα.

Η τελευταία προπόνηση και η επαφή με τον αγωνιστικό χώρο

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Μπραν ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου, με την τελευταία προπόνηση να λαμβάνει χώρα στο εντυπωσιακό Brann Stadion. Οι παίκτες του Δικεφάλου είχαν την πρώτη τους επαφή με τον υβριδικό χλοοτάπητα του γηπέδου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα μικρό ποδοσφαιρικό «στολίδι» του Μπέργκεν.

Ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι επέβλεψε την προπόνηση, δίνοντας τις τελευταίες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση που θα κρίνει την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Η απουσία του Μαντί Καμαρά από τη μεσαία γραμμή

Μία από τις σημαντικότερες απουσίες για τον ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή είναι αυτή του Μαντί Καμαρά. Ο έμπειρος χαφ έμεινε εκτός αποστολής και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα απέναντι στους Νορβηγούς.

Η απόφαση να μείνει εκτός ελήφθη από το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ για λόγους αποφόρτισης, καθώς ο ποδοσφαιριστής έχει επιβαρυνθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Για τον ίδιο λόγο, ο Μαντί Καμαρά δεν είχε αγωνιστεί ούτε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Λεβαδειακό.

Ο Τάχα Αλί με την αποστολή, αλλά με ελάχιστες πιθανότητες συμμετοχής

Στην αποστολή του Δικεφάλου στο Μπέργκεν βρίσκεται και ο Τάχα Αλί. Παρά την παρουσία του με την ομάδα, ο Σουηδός εξτρέμ συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για την κρίσιμη ρεβάνς με την Μπραν.

Ο Τάχα Αλί έχει επιστρέψει στις προπονήσεις το τελευταίο διάστημα, μετά τον τραυματισμό του και την εξάρθρωση ωμοπλάτης που τον κράτησε εκτός δράσης. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται πολύ δύσκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση.

Η τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Αντίθετα με τους υπόλοιπους παίκτες, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη. Ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα με την Μπραν.

Ο λόγος της απουσίας του είναι η τιμωρία των δύο αγωνιστικών που του επιβλήθηκε από την UEFA, μετά την απευθείας αποβολή του σε προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στην Άντερλεχτ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta