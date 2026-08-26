Η Hyundai ανακοίνωσε φιλόδοξο πλάνο με πάνω από 100 νέα μοντέλα μέχρι το 2030

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε ένα από τα πιο φιλόδοξα επιχειρηματικά πλάνα στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο εκτείνεται σε βάθος πενταετίας. Στο πλαίσιο της «2026 CEO Investor Day», ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Χοσέ Μουνιόθ, παρουσίασε τη στρατηγική που προβλέπει την κυκλοφορία άνω των 100 νέων και ανανεωμένων μοντέλων έως το 2030. Το πλάνο θέτει ως στόχο τις 5,55 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και ένα μερίδιο αγοράς 6% μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Στρατηγική ανάπτυξης και στόχοι πωλήσεων

Ο κορεατικός κολοσσός έχει χαράξει μια σαρωτική αντεπίθεση, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 100 λανσαρίσματα και ανανεώσεις μοντέλων έως το 2030. Ένας κεντρικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι η ενίσχυση των εξηλεκτρισμένων οχημάτων, τα οποία αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας. Αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 23% που ήταν το ποσοστό τους το 2025.

Μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες, η Hyundai προγραμματίζει την κυκλοφορία επτά νέων αυτοκινήτων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το ολοκαίνουργιο IONIQ 3, το ανανεωμένο Tucson, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και σε υβριδική έκδοση, καθώς και το νέο Elantra.

Νέα μοντέλα και η τεχνολογία EREV

Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις στον τομέα των συστημάτων κίνησης είναι η εισαγωγή των οχημάτων αυξημένης αυτονομίας (EREV - Extended Range Electric Vehicle). Αυτή η τεχνολογία συνδυάζει την αίσθηση και την αποδοτικότητα ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος με την ευκολία ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια.

Το πρώτο μοντέλο που θα ενσωματώσει την τεχνολογία EREV θα είναι το Santa Fe EREV. Η παρουσίασή του αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2027 και θα προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 600 μίλια, δηλαδή πάνω από 965 χιλιόμετρα.

Η δυναμική της Genesis και τα νέα της μοντέλα

Παράλληλα με τα σχέδια της Hyundai, η πολυτελής μάρκα του ομίλου, η Genesis, εισέρχεται στη δεύτερη δεκαετία της με ισχυρή δυναμική. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, η Genesis θα λανσάρει το πρώτο της υβριδικό μοντέλο, το GV80 Hybrid.

Επιπλέον, η Genesis ετοιμάζει την κυκλοφορία της ναυαρχίδας των SUV της, το αμιγώς ηλεκτρικό GV90. Στα μελλοντικά της σχέδια περιλαμβάνεται και ένα δικό της EREV SUV, το οποίο θα προσφέρει αυτονομία που θα ξεπερνά τα 640 μίλια, δηλαδή πάνω από 1.030 χιλιόμετρα.

Μετασχηματισμός σε εταιρεία φυσικής τεχνητής νοημοσύνης

Η Hyundai δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή αυτοκινήτων, αλλά προχωρά σε έναν ευρύτερο μετασχηματισμό, με στόχο να εξελιχθεί σε μια εταιρεία «φυσικής τεχνητής νοημοσύνης» (Physical AI). Σε συνεργασία με την Boston Dynamics, η κορεατική εταιρεία προετοιμάζεται να εντάξει τα ανθρωποειδή ρομπότ Atlas στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων της, αρχής γενομένης από το 2028.

Την ίδια στιγμή, τα Robotaxi IONIQ 5, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη Waymo, αναμένεται να ξεκινήσουν τις παραδόσεις τους στα τέλη του 2026.

Αυτόνομη οδήγηση και υποδομές AI

Στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης, η Hyundai ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την NVIDIA. Στόχος είναι η ενσωμάτωση τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2+ στα πρώτα Software-Defined Vehicles (SDV) μαζικής παραγωγής, το 2028.

Για την υποστήριξη αυτής της τεχνολογίας και την αποτελεσματική εκπαίδευση του αλγορίθμου Atria AI, η Hyundai θα θέσει σε λειτουργία το 2029 ένα γιγαντιαίο AI Data Center. Το κέντρο δεδομένων θα έχει ισχύ 100 MW και θα φιλοξενεί περισσότερες από 50.000 κάρτες γραφικών (GPUs).

Καινοτομίες στις μπαταρίες

Στο μέτωπο της τεχνολογίας συσσωρευτών, η Hyundai έχει αναπτύξει εσωτερικά τις δικές της κυψέλες μπαταριών. Αυτές οι νέες κυψέλες προσφέρουν διπλάσια απόδοση, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες των εξηλεκτρισμένων οχημάτων της εταιρείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta