Μια 44χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε άγρια από τον εν διαστάσει σύζυγό της μέσα στο σπίτι της, στη Διαλαμπή Ροδόπης. Το τραγικό περιστατικό, που αποτελεί την 10η γυναικοκτονία που σημειώνεται στη χώρα φέτος, εκτυλίχθηκε μπροστά σε μέλη της οικογένειας, την ημέρα των γενεθλίων της 16χρονης κόρης τους. Ο 53χρονος δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του αμέσως μετά την πράξη του και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Η δραματική κλήση στο 100

Ήταν περίπου 13:15 το μεσημέρι της Τετάρτης, 26 Αυγούστου, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης στην Κομοτηνή δέχθηκε μια δραματική κλήση. Η 16χρονη κόρη της οικογένειας, σε κατάσταση πανικού, ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια. Σύμφωνα με την κλήση της, οι γονείς της τσακώνονταν και ο πατέρας της είχε χτυπήσει τη μητέρα της με μαχαίρι. Η ανήλικη ανέφερε επίσης ότι ο πατέρας της είχε τραυματιστεί και ο ίδιος, ενώ φέρεται να είχε πιει και ένα άγνωστο υγρό.

Σε άλλη αναφορά, η 16χρονη τηλεφώνησε στην αστυνομία λέγοντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε την μητέρα της στην περιοχή του λαιμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο της τραγωδίας, όμως για την 44χρονη μητέρα ήταν ήδη αργά.

Τα «ματωμένα» γενέθλια και η οικογενειακή κατάσταση

Η 44χρονη γυναίκα, αλβανικής καταγωγής, είχε επιστρέψει στο χωριό της Διαλαμπής για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της. Η οικογενειακή αυτή γιορτή μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνικό φρίκης. Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση εδώ και περίπου έξι μήνες, με τη γυναίκα να εργάζεται σεζόν σε ξενοδοχείο της Θάσου και να έχει επιστρέψει στη Ροδόπη για να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη είχε προγραμματίσει να καταθέσει και επίσημα την αίτηση διαζυγίου την Πέμπτη, την επομένη δηλαδή της δολοφονίας της. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η επιστροφή της στο σπίτι για έναν χαρμόσυνο λόγο θα κατέληγε σε μια τέτοια τραγωδία.

Η επίθεση και η προσπάθεια σωτηρίας

Η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, τα χτυπήματα εντοπίστηκαν στην κοιλιακή χώρα. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μαχαιρώθηκε στην περιοχή του λαιμού. Μέσα στον πανικό που επικρατούσε, ο 19χρονος γιος της οικογένειας προσπάθησε να σώσει τη μητέρα του.

Ο νεαρός πήρε την τραυματισμένη μητέρα του με το αυτοκίνητό του και τη μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής. Εκεί, ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της, αφήνοντας πίσω της τρία παιδιά, δύο ενήλικα και ένα ανήλικο, που πλέον καλούνται να διαχειριστούν μια ανείπωτη απώλεια.

Η απόπειρα αυτοκτονίας του δράστη και η νοσηλεία του

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 53χρονος φερόμενος ως δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Αυτοτραυματίστηκε με το ίδιο μαχαίρι στην κοιλιά και περιλούστηκε με πετρέλαιο. Φέρεται επίσης να ήπιε ένα υγρό, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν φυτοφάρμακο.

Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου. Ο 53χρονος παραμένει φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Κομοτηνής. Αφότου αποσωληνώθηκε, οι Αρχές προχώρησαν και τυπικά στη σύλληψή του και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το βαρύ τίμημα για την οικογένεια

Η 44χρονη μητέρα αφήνει πίσω της τρία παιδιά: τον 19χρονο γιο, την 16χρονη κόρη που ζούσαν στο οικογενειακό σπίτι στη Διαλαμπή, και τη μεγάλη κόρη του ζευγαριού, 24 χρόνων, η οποία ζει μόνιμα στην Κρήτη. Τόσο η ανήλικη κόρη όσο και ο 19χρονος γιος βρίσκονται σε κατάσταση σοκ μετά το τραγικό γεγονός.

Στις πρώτες τους καταθέσεις στους αστυνομικούς, τα δύο παιδιά ανέφεραν ότι δεν κατάλαβαν πού ακριβώς μαχαίρωσε ο πατέρας τους τη μητέρα τους, καθώς εκείνη ήταν καλυμμένη με αίματα. Φως στις συνθήκες του φονικού αναμένεται να δώσουν οι πλήρεις καταθέσεις τους στην αστυνομία, καθώς οι Αρχές καλούνται πλέον να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στη δολοφονία της 44χρονης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis