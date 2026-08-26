Ο Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποιεί: «Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες, τα πάντα είναι δυναμίτης»

Ο Ευάγγελος Τουρνάς απηύθυνε έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες, καθώς οι επόμενες ημέρες θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολες λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Η έντονη ξηρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, με τον ίδιο να τονίζει πως «τα πάντα είναι δυναμίτης».

Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, έχουν καταγραφεί 3.083 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία, καθώς και στα σχέδια για την περαιτέρω ενίσχυση των εναέριων μέσων.

Προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών

Ο Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι η έντονη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται τις επόμενες ημέρες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Ζήτησε ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι στα τέλη Αυγούστου η ξηρασία είναι έντονη και υπάρχει μεγάλη ποσότητα διαθέσιμης καύσιμης ύλης.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν στο Αιγαίο, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια και η Ανατολική Βοιωτία. Ο κ. Τουρνάς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες και είναι δύσκολες γιατί αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης», καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου και στατιστικά

Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν καταγραφεί συνολικά 3.083 πυρκαγιές. Από αυτές, οι 830 εκδηλώθηκαν μόνο μέσα στον Αύγουστο. Παρά τον μεγάλο αυτό αριθμό, ο υπουργός ανέφερε ότι οι πυρκαγιές είναι μειωμένες κατά περίπου 20% σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.

Οι καμένες εκτάσεις φτάνουν περίπου τα 300.000 στρέμματα, με περίπου 28.000 από αυτά να αφορούν δάση. Τέσσερις μεγάλες φωτιές ευθύνονται για περίπου 200.000 από τα συνολικά καμένα στρέμματα, αναδεικνύοντας την καταστροφική τους έκταση.

Οι μεγάλες πυρκαγιές και οι προκλήσεις

Οι τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές είναι οι δύο που ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου στην Κρύα Βρύση και το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο. Επίσης, στις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν φωτιές στην Ξηρονομή Βοιωτίας και στον Άγιο Βασίλειο στον Κιθαιρώνα.

Στο Ρέθυμνο, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, γεγονός που ο υπουργός χαρακτήρισε «πλήγμα» για το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία. Σχετικά με τη φωτιά στον Κιθαιρώνα, ο κ. Τουρνάς εξήγησε ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν αποτελεσματικά λόγω ανέμων που ξεπερνούσαν τα 100 χλμ./ώρα. Οι ισχυρές αναταράξεις δεν επέτρεπαν στα αεροσκάφη να κατέβουν χαμηλά ούτε να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικές ρίψεις, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί προς το Πόρτο Γερμενό, όπου, όπως περιέγραψε, «έβρεξε πραγματικά φωτιά».

Επιχειρήσεις και απεγκλωβισμοί

Ο υπουργός στάθηκε και στο πρόβλημα πρόσβασης σε οικισμούς μέσα σε δασικές περιοχές, αναφερόμενος συγκεκριμένα στη φωτιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Εκεί, οι δρόμοι είχαν πλάτος μόλις τριών μέτρων, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Επειδή η πυρκαγιά είχε αποκόψει τον παράκτιο δρόμο και δεν υπήρχε άλλη ασφαλής έξοδος, αποφασίστηκε η απομάκρυνση κατοίκων διά θαλάσσης. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα, σε μια επιχείρηση που ανέδειξε τις δυσκολίες των διασώσεων σε τέτοιες συνθήκες.

Ενίσχυση μέσων πυρόσβεσης

Στο μέτωπο της ενίσχυσης της αεροπυρόσβεσης, η Ελλάδα πρόκειται να αποκτήσει επτά νέα Canadair CL-515. Το πρώτο από αυτά αναμένεται να παραδοθεί το 2028, ενώ έως το 2031 προβλέπεται να έχουν παραληφθεί και τα επτά αεροσκάφη. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των δυνατοτήτων της χώρας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Παράλληλα, έχουν ήδη φτάσει στη χώρα τρία ελικόπτερα Leonardo AW139, καθώς και τρία νέα αεροσκάφη επιτήρησης και συντονισμού, ενισχύοντας άμεσα τον στόλο. Επιπλέον, προχωρά και η προμήθεια οκτώ Super Puma βαρέως τύπου, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ενισχυθεί από περίπου [το κείμενο της πηγής διακόπτεται σε αυτό το σημείο].

Με πληροφορίες από: Reader