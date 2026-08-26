Ο Δημήτρης Κόκοτας, ένας καλλιτέχνης που σφράγισε μια ολόκληρη δεκαετία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, μίλησε αποκλειστικά στο Live News, περιγράφοντας τη δύσκολη μάχη που έδωσε ο τραγουδιστής και τις τελευταίες στιγμές του.

Οι δικοί του άνθρωποι προσεύχονταν επί σχεδόν 2,5 ολόκληρα χρόνια για ένα θαύμα, παραμένοντας συντετριμμένοι από τον θάνατό του. Η Κατερίνα Πετράκη αναφέρθηκε στην αξιοπρέπεια και τη σεμνότητα με την οποία η οικογένεια αντιμετώπισε αυτή την πολύ δύσκολη περιπέτεια, ζητώντας να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι.

Η μάχη του τραγουδιστή και οι τελευταίες στιγμές

Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε την Τρίτη 25 Αυγούστου, μετά από μια γενναία μάχη που έδινε στην εντατική του νοσοκομείου Γεννηματάς. Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που τον είδε για τελευταία φορά, αναφέροντας ότι ο σύζυγός της υπέστη σηπτικό σοκ.

Όπως δήλωσε η Κατερίνα Πετράκη, αυτό είχε συμβεί και άλλες φορές, ωστόσο αυτή τη φορά ο οργανισμός του δεν ανταποκρίθηκε. «Το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε δυστυχώς. Ο Δημήτρης καταλάβαινε, ένιωθε, αντιδρούσε με όση δύναμη είχε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο οργανισμός του ήταν κουρασμένος.

«Νόμιζα ότι σιγά σιγά ερχόταν κοντά μας», ανέφερε η ίδια, εξηγώντας πως καταλάβαινε ότι ήταν μία ριψοκίνδυνη κατάσταση, αλλά ο Δημήτρης έδειχνε δύναμη και την αντιμετώπιζε. Η Κατερίνα Πετράκη τόνισε ότι ένιωθε πως επικοινωνούσε μαζί του, καθώς ο Δημήτρης καταλάβαινε, είχε συναίσθημα και εκτελούσε εντολές με όση δύναμη διέθετε, κάνοντας κινήσεις με τα δάχτυλα όταν του έλεγε να παίξει πιάνο.

Η αρχή της περιπέτειας και η στήριξη της οικογένειας

Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα και της οικογένειάς του άλλαξε τον Μάρτιο του 2024. Συγκεκριμένα, στις 28 Μαρτίου 2024, κατά τη διάρκεια των προβών του J2US, ο τραγουδιστής υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο ίδιος είχε εμφανιστεί κανονικά στο τηλεοπτικό σόου.

Η Κατερίνα Πετράκη μίλησε για το δύσκολο διάστημα από την ημέρα του εμφράγματος μέχρι την τραγική κατάληξη. «Ήμουν εκεί κάθε μέρα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα είμαι εκεί, ήταν η μόνη ώρα που μπορούσα να τον δω», δήλωσε η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα. Πρόσθεσε πως ό,τι κι αν είχε, είτε αφορούσε το παιδί είτε κάποια υποχρέωση, το κανόνιζε σε άλλη ώρα και μέρα, αρκεί να μπορούσε να έχει το επισκεπτήριό της.

«Δεν ξεπέρασα τις δυνάμεις μου, έκανα αυτό που για μένα είναι αυτονόητο», εξήγησε η Κατερίνα Πετράκη. «Θέλω να πω ένα πράγμα… για μένα όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη θυσία. Γιατί η θυσία είναι κάτι που αναγκάζεσαι να κάνεις. Αγαπάς και δίνεις με όλη σου τη δύναμη ό,τι έχεις. Για μένα αυτό είναι η αγάπη».

Το προσωπικό μονοπάτι και οι συνεργασίες

Ο Δημήτρης Κόκοτας μεγάλωσε στη σκιά ενός «μύθου», του πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα, ωστόσο δεν προσπάθησε να αντιγράψει κανέναν. Βρήκε το δικό του μονοπάτι στην εγχώρια δισκογραφία, διαμορφώνοντας το δικό του στυλ.

Με την ενέργεια, το μέταλλο της φωνής και το αυθεντικό του χαμόγελο, κατάφερε να σφραγίσει μια ολόκληρη δεκαετία. Οι συνεργασίες του με καταξιωμένους δημιουργούς, όπως ο Φοίβος και ο Νίκος Καρβέλας, τον έκαναν γνωστό σε ολόκληρη τη χώρα.

Καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του στα μέσα της δεκαετίας του 90’ έβλεπαν ένα νεαρό τότε να προσπαθεί να διαμορφώσει το δικό του στυλ και να αγαπηθεί αυτόνομα από το κοινό, κάτι που τελικά κατάφερε με επιτυχία.

Η σεμνότητα και η ευγένεια που τον χαρακτήριζαν

Η επιτυχία σε νεαρή ηλικία δεν τον άλλαξε ούτε στο ελάχιστο. Ο Δημήτρης Κόκοτας συνέχιζε να εκπέμπει μια σπάνια ευγένεια, η οποία, σε συνδυασμό με τη σεμνότητά του, τον έκανε βαθιά αγαπητό στο κοινό και στους συνεργάτες του.

Δίχως ίχνος βεντετισμού, ήταν πάντα απλός, χαμογελαστός και προσιτός σε όλους. Αυτά τα χαρακτηριστικά σκιαγραφούν την επιμονή, την ευθύτητα και την καλοσύνη του καλλιτέχνη που «έφυγε» πρόωρα.

Η σύζυγός του, φανερά συγκινημένη, ολοκλήρωσε τις δηλώσεις της με μια ευχή: «Αν μπορούμε να γίνουμε όλοι λίγο σαν τον Δημήτρη. Να είμαστε ευγενικοί, να χαμογελάμε, να συγχωρούμε και ίσως να μην είμαστε η ζούγκλα που είμαστε αυτή τη στιγμή. Λίγο να γίνουμε σαν τον Δημήτρη».

Η οικογενειακή ζωή και η γνωριμία με την Κατερίνα

Ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του Δημήτρη Κόκοτα αποτελούσε η σύζυγός του, Κατερίνα. Γνωρίστηκαν στις αρχές του 2000, όταν εκείνη μπήκε στο καμαρίνι του για να ζητήσει ένα αυτόγραφο. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος, σηματοδοτώντας την αρχή μιας κοινής πορείας που κράτησε πάνω από 20 χρόνια.

Μαζί απέκτησαν το 2011 τη μονάκριβη κόρη τους, ολοκληρώνοντας την ευτυχία της οικογένειάς τους. Η αγάπη και η αφοσίωση τους χαρακτήριζαν καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis