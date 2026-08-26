Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ο 53χρονος σκότωσε τη σύζυγό του ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης τους

Ένα άγριο έγκλημα συγκλονίζει τη Διαλαμπή Ροδόπης, καθώς ένας 53χρονος άνδρας δολοφόνησε τη 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης τους, προσθέτοντας μια ακόμη πιο θλιβερή διάσταση στην υπόθεση. Μετά την πράξη του, ο δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει την προανάκριση.

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος

Το στυγερό έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα στο σπίτι της οικογένειας, στη Διαλαμπή Ροδόπης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 53χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην 44χρονη σύζυγό του, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα. Η άτυχη γυναίκα δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα, με το πιο σοβαρό να εντοπίζεται στην περιοχή του λαιμού.

Η τραγική στιγμή έγινε αντιληπτή από τη μεγάλη κόρη της οικογένειας, η οποία κάλεσε αμέσως τις Αρχές, αναφέροντας πως «ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά». Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την 44χρονη σε μία λίμνη αίματος, επιβεβαιώνοντας το μοιραίο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε από τον γιο της στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ωστόσο ήταν ήδη νεκρή.

Η απόπειρα αυτοκτονίας του δράστη και η νοσηλεία του

Μετά τη δολοφονία της συζύγου του, ο 53χρονος προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι στην κοιλιά και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατανάλωσε πετρέλαιο, αν και άλλες πηγές κάνουν λόγο για φυτοφάρμακο. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν αυτοτραυματισμένο, ενώ είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα της ουσίας.

Ο δράστης διεκομίσθη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 53χρονος νοσηλεύεται πλέον φρουρούμενος και εκτός κινδύνου στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής, φέροντας τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι.

Το ζευγάρι σε διάσταση και η επιστροφή της 44χρονης

Το ζευγάρι, αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα. Η 44χρονη γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών, δύο εκ των οποίων ενήλικα και ένα ανήλικο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα εργαζόταν σεζόν και είχε επιστρέψει στη Διαλαμπή ειδικά για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της, την ίδια ημέρα που έχασε τη ζωή της.

Το γεγονός ότι η δολοφονία συνέβη ανήμερα των γενεθλίων της κόρης τους προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη τραγικότητα στην υπόθεση. Η 44χρονη είχε επιστρέψει στο χωριό προκειμένου να γιορτάσει αυτή την ξεχωριστή ημέρα με την κόρη της.

Προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Ο 53χρονος δράστης φέρεται να είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ειδικότερα, το 2022, είχε συλληφθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από μήνυση που είχε υποβάλει η 44χρονη σύζυγός του για απειλή. Αυτό το προηγούμενο περιστατικό υπογραμμίζει ένα ιστορικό προβλημάτων στη σχέση του ζευγαριού.

Η 44χρονη είχε υποβάλει τότε μήνυση σε βάρος του για απειλή, γεγονός που δείχνει ότι υπήρχαν ενδείξεις προβληματικής συμπεριφοράς από τον 53χρονο. Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων αναφορών.

Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και η προανάκριση

Οι κάτοικοι της Διαλαμπής παραμένουν συγκλονισμένοι από το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στο χωριό τους, ιδιαίτερα λόγω των τραγικών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς ένα τέτοιο περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Για τα ακριβή αίτια θανάτου της 44χρονης αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να ριχθεί πλήρες φως στις συνθήκες του εγκλήματος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis