Άνοιξε η πλατφόρμα για τον προσωπικό βοηθό: Μόνιμος θεσμός με ενίσχυση έως 1.939 ευρώ τον μήνα

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία». Ο θεσμός αυτός καθίσταται πλέον μόνιμος και εθνικής εμβέλειας, προσφέροντας σημαντική υποστήριξη στα άτομα με αναπηρία σε όλη τη χώρα.

Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Η φιλοσοφία πίσω από τον προσωπικό βοηθό

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε την κεντρική ιδέα του Προσωπικού Βοηθού, η οποία είναι η ανεξάρτητη διαβίωση. Όπως ανέφερε, «με τον Προσωπικό Βοηθό αλλάζουμε σελίδα στην κοινωνική πολιτική. Δεν δίνουμε απλώς μια οικονομική ενίσχυση».

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει σε ένα άτομο με αναπηρία τη δυνατότητα να βγει από το σπίτι του, να σπουδάσει, να εργαστεί, να μετακινηθεί και να οργανώσει ο ίδιος τη ζωή του. Η μονιμοποίηση του θεσμού έρχεται μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή του.

Οικονομική ενίσχυση και επιλογή βοηθών

Η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας μπορεί να φτάσει έως τα 1.939 ευρώ, ποσό που διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ωφελούμενου. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έως και τέσσερις Προσωπικούς Βοηθούς.

Η οργάνωση των ωρών υποστήριξης γίνεται από τον ίδιο τον δικαιούχο, προσαρμόζοντας το πρόγραμμα στις ανάγκες της καθημερινότητάς του. Η διαδικασία υποβολής αίτησης έχει σχεδιαστεί να είναι απλή και πραγματοποιείται ψηφιακά, με βασική προϋπόθεση το ποσοστό αναπηρίας να ανέρχεται τουλάχιστον στο 67%.

Θετικά αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος αποτυπώνονται σε μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία κατέδειξε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ωφελουμένων. Συγκεκριμένα, το 97% των συμμετεχόντων ανέφερε βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας.

Επιπλέον, το 94% δήλωσε βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής, ενώ ένα ποσοστό 88% ανέφερε ενίσχυση της αίσθησης ανεξαρτησίας, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του θεσμού.

Ειδικές προβλέψεις και αμοιβές

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις ειδικές προβλέψεις που έχουν γίνει για τη λειτουργία του προγράμματος σε περιοχές όπου η διαθεσιμότητα Προσωπικών Βοηθών είναι μικρότερη. Σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους με έως 5.000 κατοίκους, δίνεται η δυνατότητα να αναλάβει τον ρόλο του Προσωπικού Βοηθού και συγγενικό πρόσωπο.

Παράλληλα, προβλέπονται κλιμακωτές ωριαίες αμοιβές για τους Προσωπικούς Βοηθούς, οι οποίες φτάνουν έως τα 7 ευρώ. Η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι οι αμοιβές αυξήθηκαν, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη εργασία που απαιτεί αγάπη για τον άνθρωπο.

Ανάγκη για περισσότερους βοηθούς

Αν και σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 2.000 Προσωπικοί Βοηθοί, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η κατανομή τους δεν είναι ισόρροπη σε ολόκληρη τη χώρα. Για τον λόγο αυτό, τόνισε την ανάγκη να ενταχθούν ακόμη περισσότεροι στο Μητρώο.

Η ενίσχυση του αριθμού των Προσωπικών Βοηθών είναι κρίσιμη, ώστε να μπορούν να καλυφθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες των ωφελουμένων σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr