Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Εν διαστάσει το ζευγάρι, η 44χρονη επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης της

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τη στυγερή γυναικοκτονία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Διαλαμπή Ροδόπης. Θύμα είναι μία 44χρονη γυναίκα, ενώ ως δράστης φέρεται ο 53χρονος σύζυγός της. Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, με την 44χρονη να έχει επιστρέψει στο χωριό για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Το φρικτό έγκλημα στη Διαλαμπή

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η εφημερίδα «Χρόνος» της Κομοτηνής, ο 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Η 44χρονη έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι.

Μετά την επίθεση, η γυναίκα μεταφέρθηκε από τον γιο της στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ωστόσο ήταν ήδη νεκρή κατά την άφιξή της.

Η σχέση του ζευγαριού και η επιστροφή της 44χρονης

Όπως προκύπτει από νεότερα στοιχεία, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση. Η 44χρονη εργαζόταν σεζόν και είχε επιστρέψει στη Διαλαμπή ειδικά για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών, δύο ενήλικων και ενός ανήλικου. Τόσο η 44χρονη όσο και ο 53χρονος σύζυγός της είναι υπήκοοι Αλβανίας.

Το ιστορικό βίας του 53χρονου

Ο 53χρονος δράστης φέρεται να είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για ένα παρόμοιο περιστατικό. Αυτό είχε σημειωθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα και τότε τη σύζυγό του.

Στο πλαίσιο εκείνου του περιστατικού, η 44χρονη είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για απειλή.

Η νοσηλεία του δράστη

Μετά το φονικό, ο 53χρονος αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και φέρεται να κατανάλωσε φυτοφάρμακο, αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πετρέλαιο. Φέρει επίσης τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι.

Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής, υπό την επίβλεψη των Αρχών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr