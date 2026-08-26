Φωτιά στο Νεοχώρι Πρέβεζας: Κινητοποίηση δυνάμεων και μήνυμα 112

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου στην περιοχή Νεοχώρι της Πρέβεζας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, εκδόθηκε μήνυμα από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για την εξέλιξη και καλώντας τους σε ετοιμότητα. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια ημέρα που η συγκεκριμένη περιοχή είχε χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και άμεση κινητοποίηση

Η φωτιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση στο Νεοχώρι Πρέβεζας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 16:40 το απόγευμα της Τετάρτης. Η άμεση ενημέρωση οδήγησε σε ταχύτατη ανταπόκριση των αρμόδιων αρχών, δεδομένου του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που επικρατούσε στην περιοχή.

Οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο λίγο μετά την ενημέρωση, ξεκινώντας το έργο της κατάσβεσης. Η ταχύτητα στην κινητοποίηση κρίθηκε απαραίτητη για τον περιορισμό της έκτασης της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε σε μια περιοχή που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην μάχη της κατάσβεσης

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν συνολικά είκοσι πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι ενισχύθηκαν από μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Το επίγειο έργο υποστηρίχθηκε από οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ανέλαβαν την περιμετρική κατάσβεση και τον έλεγχο των εστιών.

Ταυτόχρονα, κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή από αέρος, με την κινητοποίηση τριών αεροσκαφών και ενός ελικοπτέρου. Τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς και στην προστασία της ευρύτερης περιοχής από την επέκτασή της.

Ενημέρωση των πολιτών μέσω του 112

Λίγα λεπτά μετά την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, συγκεκριμένα στις 16:50, εκδόθηκε μήνυμα από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Το μήνυμα απευθυνόταν σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, με σκοπό την άμεση ενημέρωσή τους και την προτροπή για λήψη προληπτικών μέτρων.

Το κείμενο του μηνύματος του 112 ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πυρκαγιά στην περιοχή #Νεοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Αυτή η ενέργεια αποσκοπούσε στην ασφάλεια των πολιτών και στην ομαλή διαχείριση της κατάστασης, παρέχοντας σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση του κινδύνου.

Συνδρομή από τοπικές αρχές και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Στο έργο της κατάσβεσης και του συντονισμού των δυνάμεων, προσέφερε συνδρομή και ο δήμος Πρεβέζης, κινητοποιώντας τις δικές του υδροφόρες. Η συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι συχνά καθοριστική σε τέτοια περιστατικά, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνέπεσε με μια ημέρα κατά την οποία η περιοχή της Πρέβεζας είχε χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, εντασσόμενη στην κατηγορία 3. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και την άμεση κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων για την πρόληψη και την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για τη διαπίστωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Η διερεύνηση των αιτιών αποτελεί πάγια τακτική σε περιστατικά πυρκαγιών, ειδικά όταν αυτές εκδηλώνονται σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Το έργο του Ανακριτικού Κλιμακίου είναι σημαντικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την ενδεχόμενη λήψη μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis