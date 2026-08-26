Η ιστορία της οικογενειακής περιουσίας του J.P. Morgan που έγινε εθνικό πάρκο

Μία από τις πιο γνωστές παραλίες της πολιτείας του Μέιν στις ΗΠΑ συνδέεται άμεσα με την ιστορία μίας από τις ισχυρότερες οικογένειες της αμερικανικής τραπεζικής. Το 1900, ο χρηματοδότης J.P. Morgan απέκτησε μια μεγάλη έκταση στην ακτή του Ατλαντικού ως γαμήλιο δώρο για την κόρη του. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, η εγγονή του αποφάσισε να δωρίσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ιδιοκτησίας σε ένα εθνικό πάρκο, καθιστώντας το προσβάσιμο στο κοινό.

Το γαμήλιο δώρο του J.P. Morgan

Το 1900, ο J.P. Morgan αγόρασε μια έκταση περίπου 47 εκταρίων στην ακτή του Ατλαντικού, στην πολιτεία του Μέιν. Η αγορά αυτή έγινε με αφορμή τον γάμο της κόρης του, Louisa Morgan, με τον Herbert Satterlee.

Ο γάμος της Louisa και του Herbert πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο του 1900. Παρότι η αγορά της γης έγινε την ίδια χρονιά, η επίσημη μεταβίβαση ολοκληρώθηκε μόλις το 1910. Αυτή η καθυστέρηση οφειλόταν σε προβλήματα που σχετίζονταν με την ιδιοκτησία της συγκεκριμένης έκτασης.

Το κτήμα Satterlee Field και η οικογένεια

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, το κτήμα έγινε γνωστό ως Satterlee Field. Για δεκαετίες, αποτέλεσε τη θερινή κατοικία της οικογένειας Morgan-Satterlee. Η Louisa και ο Herbert απέκτησαν δύο κόρες, τη Mabel και την Eleanor.

Οι δύο κόρες περνούσαν τα καλοκαίρια τους στο κτήμα, εξερευνώντας το παράκτιο τοπίο γύρω από την παραλία και τα δάση του Acadia. Παρότι η έκταση ήταν ιδιωτική περιουσία, η οικογένεια επέτρεπε επί χρόνια στους επισκέπτες του γειτονικού Εθνικού Πάρκου Acadia να έχουν πρόσβαση στην Sand Beach. Μεγάλο μέρος του πάρκου περιέβαλλε ήδη την οικογενειακή ιδιοκτησία, με αποτέλεσμα η έκταση να είναι στενά συνδεδεμένη με το φυσικό τοπίο της περιοχής πολύ πριν ενταχθεί επίσημα σε αυτό.

Τα χαρακτηριστικά σημεία της έκτασης

Η έκταση που απέκτησε ο J.P. Morgan περιλάμβανε δύο από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ακτής του Μέιν. Ένα από αυτά ήταν η Sand Beach, μια αμμώδης παραλία που βρισκόταν ανάμεσα σε γρανιτένιους βράχους.

Το άλλο σημείο ήταν το Great Head, ένας βραχώδης σχηματισμός με θέα στον ωκεανό. Σήμερα, το Great Head αποτελεί τμήμα μιας από τις δημοφιλέστερες πεζοπορικές διαδρομές του Εθνικού Πάρκου Acadia, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών.

Η καταστροφή και η κληρονομιά

Η ιστορία του κτήματος άλλαξε μετά τον θάνατο της Louisa και του Herbert. Η Louisa απεβίωσε το 1946, ενώ ο Herbert ακολούθησε το 1947. Λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1947, μια καταστροφική πυρκαγιά έπληξε την περιοχή.

Η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές και κατέστρεψε μεγάλο μέρος της οικογενειακής περιουσίας. Μετά την πυρκαγιά, την ιδιοκτησία κληρονόμησε η Eleanor Morgan Satterlee, η οποία ήταν εγγονή του J.P. Morgan.

Η δωρεά στο Εθνικό Πάρκο Acadia

Καθώς η υγεία της Eleanor Morgan Satterlee επιδεινωνόταν και το κτήμα είχε υποστεί σημαντικές ζημιές από την πυρκαγιά, η Eleanor πήρε μια απόφαση. Αποφάσισε να δωρίσει την έκταση, ώστε να διατηρηθεί και να παραμείνει προσβάσιμη στο κοινό.

Η δωρεά ολοκληρώθηκε το 1949 και αφορούσε περίπου 40 εκτάρια της οικογενειακής ιδιοκτησίας. Αυτά τα 40 εκτάρια εντάχθηκαν στο Εθνικό Πάρκο Acadia. Η δωρεά έγινε στη μνήμη της μητέρας της, Louisa P. Satterlee.

Μια χάλκινη πλάκα, η οποία βρίσκεται ακόμη δίπλα στη σκάλα που οδηγεί στην Sand Beach, θυμίζει αυτή την πράξη. Στην πλάκα αναφέρεται ότι η γη παραδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, διασφαλίζοντας τη διατήρησή της ως δημόσιος χώρος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta