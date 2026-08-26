Ελληνικές εισηγμένες διεκδικούν μερίδιο από τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα

Μια νέα εποχή ανατέλλει για τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία αναμένεται να αγγίξουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος δεκαετίας για την Ελλάδα. Παράλληλα, η απόφαση της Ευρώπης να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες δημιουργεί ένα ευρύ πεδίο ευκαιριών. Αυτή η εξέλιξη δεν αφορά μόνο τις παραδοσιακές αμυντικές βιομηχανίες, αλλά ανοίγει τον δρόμο και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η νέα εποχή των εξοπλιστικών προγραμμάτων

Το μέγεθος της ευκαιρίας γίνεται ιδιαίτερα σαφές αν συνυπολογιστεί ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα της «Ατζέντας 2030» ξεπερνούν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια θεωρητική συμμετοχή της τάξης του 25% σε αυτά τα προγράμματα θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε ένα οικονομικό αντικείμενο περίπου 6,25 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος χρόνου. Ένα τέτοιο ποσό, εφόσον μετατραπεί σε πραγματικό βιομηχανικό έργο, έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τα δεδομένα για την ελληνική αμυντική παραγωγή.

Το μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό Χρηματιστήριο έγκειται στην αξιοποίηση αυτής της δυναμικής. Καθώς τα εξοπλιστικά προγράμματα της επόμενης περιόδου, τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται να κινηθούν σε επίπεδα τρισεκατομμυρίων ευρώ, η απαίτηση για μεγαλύτερη ελληνική προστιθέμενη αξία ανοίγει τον δρόμο σε εισηγμένες εταιρείες να διεκδικήσουν συμβάσεις, να συμμετάσχουν σε συμπαραγωγές και να ενταχθούν στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Η στρατηγική θέση της Metlen

Στην πρώτη γραμμή των εταιρειών που διεκδικούν μερίδιο από αυτή τη νέα «πίτα» βρίσκεται η Metlen. Ο όμιλος έχει επενδύσει συστηματικά στη δημιουργία ενός αμυντικού παραγωγικού αποτυπώματος. Μέσω της θυγατρικής της, M Technologies, η Metlen αναπτύσσει στον Βόλο ένα ολοκληρωμένο αμυντικό hub.

Αυτό το hub διαθέτει παραγωγικές δυνατότητες που μπορούν να υποστηρίξουν προγράμματα τόσο χερσαίων όσο και ναυτικών συστημάτων. Η εταιρεία έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε αμυντικές κατασκευές, ενώ η συνεργασία της με τη Naval Group για έργα φρεγατών και υποβρυχίων ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητά της να διεκδικήσει έναν μεγαλύτερο ρόλο στα νέα ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο στόχος πλέον είναι η μετάβαση από τον ρόλο του βιομηχανικού προμηθευτή σε μεγαλύτερη συμμετοχή στην παραγωγή και την ολοκλήρωση αμυντικών συστημάτων.

Η διεθνής παρουσία της Theon International

Η Theon International, η οποία είναι εισηγμένη στο Euronext του Άμστερνταμ, αποτελεί ήδη έναν διεθνή παίκτη στον τομέα των ηλεκτροοπτικών συστημάτων, της νυχτερινής όρασης και των θερμικών τεχνολογιών. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια σημαντική παρουσία στο εξωτερικό και συνεργάζεται με μεγάλους ευρωπαϊκούς αμυντικούς ομίλους.

Τον Ιούνιο του 2026, η Theon International ανακοίνωσε νέες παραγγελίες ύψους περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ αυτών των παραγγελιών περιλαμβάνονται συμφωνίες με τη Rheinmetall για το γερμανικό πρόγραμμα Future Soldier. Επιπλέον, η συμφωνία για το σύστημα PHYLAX διευρύνει το πεδίο δραστηριότητάς της σε ηλεκτροοπτικές εφαρμογές για οχήματα μάχης.

Με αυτές τις εξελίξεις, η THEON βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να επωφεληθεί όχι μόνο από τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά κυρίως από την ευρύτερη ευρωπαϊκή άνοδο των αμυντικών δαπανών.

Ευρύτερη συμμετοχή και άλλων ομίλων

Πέρα από τις παραδοσιακές αμυντικές βιομηχανίες, η νέα αυτή περίοδος δημιουργεί έναν ευρύτερο κύκλο δραστηριότητας. Σε αυτόν τον κύκλο μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι σημαντικοί ελληνικοί όμιλοι, όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΟΤΕ και η Motor Oil.

Επίσης, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και επιχειρήσεις με εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε κρίσιμες υποδομές, κυβερνοασφάλεια, δίκτυα και διαχείριση δεδομένων μπορούν να διεκδικήσουν μερίδιο. Η διεύρυνση αυτή της συμμετοχής αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της άμυνας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta