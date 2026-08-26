Ο 82χρονος που μάζεψε ένα εκατομμύριο κουτάκια για τα αδέσποτα ζώα στην Αυστραλία

Ένας 82χρονος συνταξιούχος στην Αυστραλία έχει βρει έναν ξεχωριστό τρόπο να αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του, αφιερώνοντας 45 ώρες την εβδομάδα στη συλλογή κουτιών και μπουκαλιών. Ο Selwyn «Nuts» Nutley, από το Emerald του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, προσφέρει τα έσοδα από αυτή την προσπάθεια σε καταφύγιο ζώων.

Μέχρι σήμερα, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο συσκευασίες, μετατρέποντας την ανακύκλωση σε μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τα εγκαταλελειμμένα ζώα. Η πρωτοβουλία του έχει αποφέρει πάνω από 100.000 δολάρια Αυστραλίας, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 60.000 ευρώ, για τη στήριξη του έργου του CQ Pet Rescue.

Μια ξεχωριστή προσφορά για τα αδέσποτα

Ο Selwyn Nutley, στα 82 του χρόνια, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολόκληρο δίκτυο υποστήριξης για τα αδέσποτα ζώα της περιοχής του. Τα χρήματα που συγκεντρώνει διατίθενται εξ ολοκλήρου στο CQ Pet Rescue, μια οργάνωση που παρέχει βοήθεια σε σκύλους και γάτες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η αφοσίωσή του στο έργο είναι τέτοια που έχει μετατρέψει τη συλλογή συσκευασιών σε μια πλήρους απασχόλησης εθελοντική εργασία. Η προσφορά του έχει αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του καταφυγίου, εξασφαλίζοντας πόρους για τη φροντίδα των ζώων.

Η καθημερινή ρουτίνα και η στήριξη της κοινότητας

Ο Nutley συλλέγει περίπου 6.000 συσκευασίες κάθε εβδομάδα, μια διαδικασία που απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια. Στην προσπάθειά του αυτή δεν είναι μόνος, καθώς λαμβάνει τη βοήθεια κατοίκων, καταστημάτων και μπαρ της περιοχής.

Πολλοί πολίτες αφήνουν σακούλες και δοχεία γεμάτα κουτάκια και μπουκάλια έξω από τα σπίτια τους, διευκολύνοντας την παραλαβή τους από τον 82χρονο. Για να μπορεί να μεταφέρει τις μεγάλες ποσότητες, έχει προσαρμόσει ακόμη και το όχημά του, τοποθετώντας μια πλατφόρμα ανύψωσης, η οποία τον βοηθά να φορτώνει μεγάλα δοχεία με ευκολία.

Ο Selwyn αφιερώνει περίπου 45 ώρες κάθε εβδομάδα στη συλλογή, τη διαλογή και την παράδοση των συσκευασιών. Αυτή η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε ως ένας τρόπος να βοηθήσει μια τοπική οργάνωση, έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σε ένα εκτεταμένο δίκτυο υποστήριξης, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί κάτοικοι του Emerald.

Η αρχή μιας αφοσίωσης

Η σχέση του Selwyn Nutley με το CQ Pet Rescue ξεκίνησε το 2014, όταν υιοθέτησε τον πρώτο του σκύλο που είχε διασωθεί από την οργάνωση. Έκτοτε, η αγάπη του για τα ζώα τον οδήγησε να ζει με τέσσερα ζώα που προέρχονταν από διασώσεις, αυξάνοντας σταδιακά την προσφορά του στην οργάνωση.

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στην ανακύκλωση, ο Nutley συμμετείχε ενεργά σε διάφορες δράσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων. Βοηθούσε σε παζάρια, συμμετείχε στο μπάνιο των σκύλων και έκανε μεγάλες διαδρομές για να μεταφέρει ζώα σε περιοχές όπου μπορούσαν να βρουν φιλοξενία, δείχνοντας την αδιάκοπη αφοσίωσή του.

Το πρόγραμμα Containers for Change και ο αντίκτυπος

Η συλλογή των συσκευασιών άρχισε να αποφέρει χρήματα μέσω του Containers for Change, του επίσημου προγράμματος του Κουίνσλαντ που επιστρέφει χρήματα για κάθε επιλέξιμο κουτάκι ή μπουκάλι. Μέσω αυτού του προγράμματος, ο Nutley κατάφερε να μετατρέψει την ανακύκλωση σε μια σταθερή και αξιόπιστη πηγή χρηματοδότησης για το καταφύγιο ζώων.

Η συνεισφορά του έγινε ακόμη πιο σημαντική κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν το CQ Pet Rescue έχασε μεγάλο μέρος των συνηθισμένων τρόπων συγκέντρωσης χρημάτων. Σύμφωνα με την οργάνωση, τα χρήματα από την ανακύκλωση αποτέλεσαν για περίπου δύο χρόνια σχεδόν τη μοναδική σταθερή πηγή εσόδων της. Χωρίς αυτή τη βοήθεια, το καταφύγιο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες στη συνέχιση της λειτουργίας του, υπογραμμίζοντας την τεράστια σημασία της πρωτοβουλίας του 82χρονου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta