Ο πρώην μπασκετμπολίστας Κάιλ Σίνγκλερ προκαλεί ανησυχία με νέες αναρτήσεις

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει ο Κάιλ Σίνγκλερ, ο οποίος υπήρξε φόργουορντ στο NBA και στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά από μια σειρά βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο 38χρονος σήμερα πρώην αθλητής στράφηκε δημόσια κατά του πάλαι ποτέ προπονητή του στο Ντιουκ, Μάικ Σιζέφσκι, διατυπώνοντας σοβαρές καταγγελίες για την προσωπική του κατάσταση.

Το ιστορικό του Κάιλ Σίνγκλερ

Ο Κάιλ Σίνγκλερ, παρόλο που το όνομά του μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό, έχει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο του μπάσκετ. Στο παρελθόν αγωνίστηκε ως φόργουορντ για τις ομάδες των Πίστονς και των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο NBA, αφήνοντας το στίγμα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Εκτός από την παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Σίνγκλερ είχε περάσει και από την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2011-12 φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, μιας από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Αργότερα, επέστρεψε στην Ισπανία και συνέχισε την καριέρα του αγωνιζόμενος σε συλλόγους όπως η Ομπραδόιρο και η Τενερίφη, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Οι ανησυχητικές αναρτήσεις στο Instagram

Η πρόσφατη εμφάνιση του Κάιλ Σίνγκλερ στην επικαιρότητα οφείλεται σε μια σειρά από ανησυχητικά βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτά τα βίντεο, ο πρώην μπασκετμπολίστας εκφράζει έντονη προσωπική αγωνία και διατυπώνει κατηγορίες που προκαλούν προβληματισμό.

Στις αναρτήσεις του, ο Σίνγκλερ αναφέρθηκε στον πρώην προπονητή του από την εποχή του στο Ντιουκ, Μάικ Σιζέφσκι, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Φίλε, ο Coach Σιζέφσκι με παγίδευσε. Με παγίδευσε, φίλε. Δεν έχω ρεύμα, δεν έχω σπίτι. Επικοινώνησα με τον Κόουτς και όλοι κοίταξαν από την άλλη πλευρά. Του έστειλα μήνυμα και απλώς το αγνόησε πλήρως».

Σοβαρές καταγγελίες και προσωπική κατάσταση

Ο Κάιλ Σίνγκλερ συνέχισε τις καταγγελίες του στα βίντεο, περιγράφοντας μια δύσκολη προσωπική κατάσταση. «Μου κόβετε το ρεύμα, εισβάλλετε στο σπίτι μου, μου κλέβετε χρήματα, καταστρέφετε τη ζωή μου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την αίσθηση ότι βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Οι δηλώσεις του περιλαμβάνουν επίσης αναφορές σε οικονομικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Σίνγκλερ έκανε λόγο για δεσμευμένους λογαριασμούς από τράπεζες, ενώ υποστήριξε ότι άγνωστοι παραβιάζουν την ιδιοκτησία του. Η αίσθηση της προσωπικής του κατάστασης συμπληρώνεται από την αναφορά ότι ο ίδιος αισθάνεται φυλακισμένος στο ίδιο του το σπίτι, εκφράζοντας μια βαθιά αίσθηση ανασφάλειας και εγκλωβισμού.

Η προηγούμενη φορά που απασχόλησε την επικαιρότητα

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κάιλ Σίνγκλερ απασχολεί την επικαιρότητα με ανάλογες αναρτήσεις και δηλώσεις. Το 2024, είχε δημοσιεύσει επίσης μια σειρά από βίντεο στα οποία εξέφραζε φόβους για τη ζωή του. Τότε, υποστήριζε ότι δεχόταν κακοποίηση, παραμέληση και ψυχολογική πίεση, προκαλώντας και πάλι ανησυχία.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, ο πρώην μπασκετμπολίστας είχε λάβει σημαντική συμπαράσταση από τον χώρο του αθλητισμού. Πλήθος παικτών, όπως οι Κέβιν Λαβ, Αϊζάια Τόμας και Άντρε Ντράμοντ, είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στον Σίνγκλερ. Επιπλέον, η Ένωση Παικτών του NBA (NBPA) είχε επίσης δηλώσει τη συμπαράστασή της. Μετά από εκείνη την περίοδο, ο Σίνγκλερ είχε διαγράψει τις επίμαχες αναρτήσεις του.

Η επίμονη έκκληση για βοήθεια

Στα νέα βίντεο που δημοσίευσε, ο Κάιλ Σίνγκλερ επανέρχεται με επίμονες εκκλήσεις για βοήθεια, απευθυνόμενος ξανά στον Μάικ Σιζέφσκι. «Επικοινώνησα με τον Coach Σιζέφσκι και το μόνο που έκανε ήταν να με βάλει στον πάγκο. Ευχαριστώ, φίλε. Αυτό κάνουμε σε αυτό το πανεπιστήμιο; Υποβιβάζουμε ανθρώπους; Ωραία πράγματα, φίλε... Κόουτς, πού είσαι;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνολικά, ο πρώην αθλητής δημοσίευσε τέσσερα νέα βίντεο, στα οποία συνεχίζει να ζητά βοήθεια και να περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η δημοσίευση των βίντεο έγινε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, με όνομα χρήστη Glassen (@kylesingler), ανανεώνοντας την ανησυχία για την κατάστασή του.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta