Συλλήψεις Βούλγαρων οπαδών με μαχαίρια στα διόδια πριν το ματς ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας

Σε έξι συλλήψεις Βούλγαρων υπηκόων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λίγες ώρες πριν την αποψινή ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 26 Αυγούστου, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, στο πλαίσιο προελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. για την αποτροπή οπαδικών επεισοδίων. Στην κατοχή των συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται ως οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρια.

Εκτεταμένοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στα διόδια

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συνολικά έξι συλλήψεις αλλοδαπών υπηκόων Βουλγαρίας, στο πλαίσιο των εντατικών προελέγχων που διενεργούνται ενόψει της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης. Στόχος των ελέγχων αυτών είναι η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα και η αποτροπή τυχόν επεισοδίων που θα μπορούσαν να προκληθούν από οπαδούς.

Η Ελληνική Αστυνομία, όπως έγινε γνωστό, έστησε μπλόκα σε κεντρικά σημεία εισόδου προς την Αττική, πραγματοποιώντας συστηματικούς ελέγχους σε οχήματα. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της οργανωμένης αθλητικής βίας, ειδικά σε αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος όπως αυτός των προκριματικών του Champions League.

Τα ευρήματα σε Αφίδνες και Ελευσίνα

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στα διόδια των Αφιδνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Σε αυτό επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας. Κατά την ενδελεχή έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά, τα οποία οι επιβαίνοντες είχαν στην κατοχή τους χωρίς νόμιμη άδεια.

Ανάλογη περίπτωση σημειώθηκε και στα διόδια της Ελευσίνας. Εκεί, εντοπίστηκε ένα ακόμη Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας. Και σε αυτή την περίπτωση, κατά την έρευνα των αστυνομικών, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, ενισχύοντας τις υποψίες για την πρόθεση των οπαδών.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας

Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση, για την οποία γίνονταν οι προληπτικοί έλεγχοι, είναι αυτή μεταξύ της ΑΕΚ και της Λέφσκι Σόφιας. Ο αγώνας διεξάγεται σήμερα, 26 Αυγούστου, στις 22:00 το βράδυ, στην Allwyn Arena. Πρόκειται για έναν κρίσιμο αγώνα στο πλαίσιο των προκριματικών του Champions League, ο οποίος συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Η παρουσία οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι εντοπίστηκαν να φέρουν μαχαίρια, υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τέτοιες αθλητικές διοργανώσεις. Οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, δείχνοντας την ετοιμότητα των αρχών.

Νομικές ενέργειες και δικογραφία

Μετά τις συλλήψεις τους, οι έξι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση φαινομένων βίας στον αθλητισμό.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα από το νόμο, με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές να αναλαμβάνουν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Enikos, Reader