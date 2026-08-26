Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ στη Μήλο

Μια ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή της Μήλου. Η δόνηση έγινε αισθητή στον θαλάσσιο χώρο κοντά στο νησί, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από τους αρμόδιους φορείς, δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ανθρώπων ούτε υλικές ζημιές σε κτίρια ή υποδομές.

Το μέγεθος και η περιοχή του σεισμικού φαινομένου

Η σεισμική δόνηση, η οποία καταγράφηκε με μέγεθος 3,6 Ρίχτερ, έλαβε χώρα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Μήλου. Πρόκειται για μια δόνηση που χαρακτηρίζεται ως ασθενής, και η έντασή της, σύμφωνα με τις επιστημονικές μετρήσεις, δεν αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις. Η είδηση της δόνησης έγινε γνωστή μετά την αυτόματη λύση των σεισμολογικών συστημάτων.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού ενδεχομένως να βίωσαν μια στιγμιαία ανησυχία κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Το μέγεθος των 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τοποθετεί τον σεισμό σε μια κατηγορία που συνήθως δεν δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών ή την ακεραιότητα των κατασκευών στην επιφάνεια.

Οι διαφορετικές εκτιμήσεις για το επίκεντρο

Σχετικά με την ακριβή θέση του επίκεντρου του σεισμού, οι αρχικές αναφορές παρουσιάζουν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Μία εκ των αναφορών προσδιορίζει το επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 33 χιλιομέτρων Βόρεια – Βορειοδυτικά της Μήλου. Αυτή η εκτίμηση δίνει μια σαφή κατεύθυνση και απόσταση από το νησί.

Ωστόσο, μια άλλη αυτόματη λύση, η οποία δημοσιεύτηκε, τοποθετεί το επίκεντρο 24 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά από τη Μήλο. Παρά τις μικρές αυτές διαφορές στην κατεύθυνση και την απόσταση, και οι δύο αναφορές συμφωνούν ότι η δόνηση εκδηλώθηκε σε θαλάσσια περιοχή, μακριά από κατοικημένες ζώνες. Αυτό το γεγονός θεωρείται καθοριστικό για την απουσία αναφορών για ζημιές στην ξηρά.

Η χρονική στιγμή και το βάθος του σεισμού

Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η ακριβής ώρα της δόνησης προσδιορίστηκε στις 15:30, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάποιες αναφορές προσδιορίζουν το φαινόμενο ως μεσημεριανό, ενώ άλλες το αναφέρουν ως «νωρίτερα» της δημοσίευσης.

Το βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Αυτό το βάθος θεωρείται μέσο για τους σεισμούς που καταγράφονται στην περιοχή του Αιγαίου. Η ακριβής καταγραφή του χρόνου και του βάθους είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για τους σεισμολόγους, καθώς παρέχουν κρίσιμα δεδομένα για την περαιτέρω ανάλυση και την καλύτερη κατανόηση της σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι επιστημονικοί φορείς που παρακολούθησαν το γεγονός

Οι πρώτες πληροφορίες και εκτιμήσεις για τον σεισμό προήλθαν από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι ένας από τους κύριους φορείς στην Ελλάδα που παρακολουθεί και καταγράφει τη σεισμική δραστηριότητα, παρέχοντας άμεση ενημέρωση για κάθε συμβάν.

Επιπλέον, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) παρείχε επίσης μια αυτόματη λύση για το γεγονός. Η συνδρομή πολλαπλών επιστημονικών φορέων στην καταγραφή και την ανάλυση των σεισμικών δεδομένων ενισχύει την αξιοπιστία των πληροφοριών και διασφαλίζει την ταχεία ενημέρωση του κοινού και των κρατικών αρχών.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές

Το πλέον καθησυχαστικό στοιχείο που προκύπτει από τις πρώτες αναφορές σχετικά με τη σεισμική δόνηση είναι η απουσία οποιωνδήποτε αναφορών για τραυματισμούς ανθρώπων. Παράλληλα, δεν έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές σε κτίρια, υποδομές ή άλλες κατασκευές στο νησί της Μήλου ή στις γύρω περιοχές.

Αυτή η θετική εξέλιξη αποδίδεται τόσο στο σχετικά μικρό μέγεθος του σεισμού, που τον καθιστά ασθενή, όσο και στο γεγονός ότι το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή. Η απόσταση από τις κατοικημένες ζώνες συνέβαλε καθοριστικά στην αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών, επιβεβαιώνοντας ότι η δόνηση δεν δημιούργησε κινδύνους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit