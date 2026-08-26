Φωτιά στα Γρεβενά: Επιχειρούν δύο ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις

Η εστία της πυρκαγιάς και η περιοχή εκδήλωσης

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής. Η περιοχή αυτή ανήκει διοικητικά στον Δήμο Δεσκάτης, ο οποίος βρίσκεται εντός του νομού Γρεβενών. Η εστία της φωτιάς εντοπίζεται σε μια δασική έκταση, γεγονός που καθιστά την κατάσβεση πιο σύνθετη λόγω της φύσης του εδάφους και της βλάστησης.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία, η Παρασκευή, αποτελεί το σημείο όπου επικεντρώνονται όλες οι προσπάθειες των αρμόδιων αρχών. Η φύση της έκτασης, ως δασική, απαιτεί ειδικούς χειρισμούς και την κινητοποίηση εξειδικευμένων μέσων και προσωπικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου και τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

Η κινητοποίηση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, τέθηκαν σε πλήρη κινητοποίηση οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συνολικά 28 πυροσβέστες έχουν μεταβεί στην περιοχή της Παρασκευής στα Γρεβενά, προκειμένου να επιχειρήσουν στο μέτωπο της φωτιάς. Οι πυροσβέστες εργάζονται για την κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης στο δασικό περιβάλλον.

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Πρόκειται για εξειδικευμένες μονάδες, συγκεκριμένα την 5η και την 8η ΕΜΟΔΕ, οι οποίες είναι εκπαιδευμένες να επιχειρούν σε δύσβατα σημεία και να αντιμετωπίζουν πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις. Παράλληλα, για την υποστήριξη του έργου τους, έχουν διατεθεί έξι πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία παρέχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και μεταφέρουν νερό.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων στην κατάσβεση

Για την ενίσχυση του έργου των επίγειων δυνάμεων, έχουν επιστρατευθεί και εναέρια μέσα. Δύο ελικόπτερα (Ε/Π) επιχειρούν στην περιοχή της πυρκαγιάς, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Η συμβολή των ελικοπτέρων είναι κρίμη, καθώς μπορούν να προσεγγίσουν σημεία που είναι δυσπρόσιτα για τα επίγεια οχήματα και να συμβάλουν στον άμεσο περιορισμό της φωτιάς από ψηλά.

Τα εναέρια μέσα λειτουργούν συμπληρωματικά με τις επίγειες δυνάμεις, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στη δασική έκταση της Παρασκευής. Οι ρίψεις νερού από τα δύο ελικόπτερα στοχεύουν στην αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των Γρεβενών.

Η υποστήριξη από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Γρεβενά, πέραν των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, παρέχεται και σημαντική συνδρομή από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Ειδικότερα, υδροφόρες των ΟΤΑ έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν στο σημείο, παρέχοντας πολύτιμη υποστήριξη στον ανεφοδιασμό με νερό. Αυτή η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας των πυροσβεστικών οχημάτων.

Η παρουσία των υδροφόρων από τους ΟΤΑ διασφαλίζει ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν συνεχή πρόσβαση σε νερό, ένα απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσματική κατάσβεση της φωτιάς. Η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο των πυροσβεστών όσο και των τοπικών αρχών, είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση του περιστατικού στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης.

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