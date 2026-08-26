Εμπρηστική επίθεση με μολότοφ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα – Βίντεο ντοκουμέντο και δηλώσεις ιδιοκτήτη

Εφιαλτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (26/8/2026) σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν δύο άγνωστοι δράστες εξαπέλυσαν εμπρηστική επίθεση με μολότοφ. Το περιστατικό, που σημειώθηκε γύρω στη 01:30, καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας τις δραματικές στιγμές της επίθεσης. Οι παρευρισκόμενοι, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι πελάτες, προσπάθησαν έντρομοι να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του καταστήματος.

Η στιγμή της επίθεσης

Το βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει καθαρά τη στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης, κατά την οποία δύο άτομα εμφανίζονται να πετούν μολότοφ μέσα στην καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, περιγράφοντας τους δράστες, ανέφερε ότι ήταν «δύο άτομα, ένας μικρός και ένας μεγάλος, ένας κοντός και ένας ψηλός», οι οποίοι έριξαν «δύο τρία μπουκάλια με βενζίνη και φύγανε».

Οι συγκεντρωμένες μαρτυρίες ενισχύουν αυτή την περιγραφή, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο. Από αυτό το σακίδιο έβγαλαν δύο μολότοφ, τις οποίες στη συνέχεια εκτόξευσαν προς το κατάστημα, προκαλώντας άμεσα την πυρκαγιά και πανικό στους θαμώνες.

Η μαρτυρία του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, μιλώντας στο newsit.gr, εξήγησε ότι δεν βρισκόταν ο ίδιος στο μαγαζί τη στιγμή της επίθεσης, καθώς ήταν στο σπίτι του. Ενημερώθηκε τηλεφωνικά για το συμβάν που έλαβε χώρα γύρω στις 1:30 τα ξημερώματα. Υποστήριξε με έμφαση ότι δεν είχε συμβεί κάτι στο παρελθόν που θα μπορούσε να ρίξει φως στα αίτια αυτής της απρόκλητης επίθεσης.

«Δεν με έχει απειλήσει κανένας ποτέ, δεν ήταν κάτι που το περίμενα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης, εκφράζοντας την έκπληξή του. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι διατηρεί το συγκεκριμένο μαγαζί «μόνο 4 μήνες», ένα στοιχείο το οποίο είναι πιθανό να ερευνηθεί περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της αναζήτησης κινήτρων.

Άμεση αντίδραση και τραυματισμός

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, από την εμπρηστική ενέργεια δεν υπήρξε ευτυχώς κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Μία κοπέλα που βρισκόταν εντός του καταστήματος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο πόδι, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει καμία ανησυχία και δεν κρίθηκε σοβαρή.

Η αντίδραση των παρευρισκόμενων ήταν άμεση και καθοριστική. Οι εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και η αδερφή του ιδιοκτήτη, μαζί με τους πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα, έσβησαν τη φωτιά χρησιμοποιώντας νερό. Ο ιδιοκτήτης επιβεβαίωσε ότι «ένα μπουκάλι από αυτά που έριξαν μπήκε μέσα στο μαγαζί αλλά τα παιδιά προλάβανε να την σβήσουν», αποτρέποντας έτσι μεγαλύτερες καταστροφές.

Έρευνες των αρχών

Αμέσως μετά την επίθεση, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συλλογή στοιχείων. Παράλληλα, κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου.

Οι πυροσβέστες διασφάλισαν ότι η φωτιά είχε κατασβεστεί πλήρως και ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος αναζωπύρωσης, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο ασφαλείας. Μέχρι στιγμής, οι δύο άνδρες που εξαπέλυσαν την εμπρηστική επίθεση δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή συλληφθεί, με τις προσπάθειες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit