Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας έπειτα από ένα επικίνδυνο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού. Ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, έθετε σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια, βάζοντας εστίες φωτιάς στο οδόστρωμα ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα. Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων οδήγησε στην ακινητοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

Επικίνδυνο περιστατικό στον Κηφισό

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, σε ένα κομβικό σημείο, συγκεκριμένα στο ύψος της συμβολής της με την Ιερά Οδό. Η περιοχή βρίσκεται λίγο πριν από τους σταθμούς των ΚΤΕΛ, ένα σημείο με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας κινούνταν στη μέση του κόμβου, προκαλώντας αναστάτωση και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους οδηγούς. Εκείνη τη στιγμή, ενώ τα αυτοκίνητα περνούσαν από δίπλα του, ο δράστης άναβε και τοποθετούσε εστίες φωτιάς απευθείας στο οδόστρωμα. Αυτή η ενέργεια δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων όσο και για την ομαλή ροή της κυκλοφορίας στον πολυσύχναστο αυτό οδικό άξονα.

Η καθοριστική παρέμβαση οδηγού ταξί

Η εξέλιξη του περιστατικού θα μπορούσε να είχε λάβει πολύ πιο σοβαρές διαστάσεις, αν δεν υπήρχε η άμεση αντίδραση μιας γυναίκας οδηγού ταξί. Η παρατηρητικότητά της αποδείχθηκε καθοριστική για την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων.

Η γυναίκα οδηγός, αντιλαμβανόμενη την επικινδυνότητα της κατάστασης και τις ενέργειες του άνδρα, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Η άμεση αυτή ενημέρωση της Αστυνομίας επέτρεψε την ταχύτατη κινητοποίηση των αρμόδιων δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και σύλληψη

Μετά την κλήση της οδηγού ταξί, ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας κατέφθασαν άμεσα στη Λεωφόρο Κηφισού. Οι αστυνομικοί ενήργησαν γρήγορα και αποτελεσματικά, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα που έβαζε τις φωτιές και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε πως ο δράστης βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών. Η σύλληψή του συνέβαλε στην άμεση αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Ο κίνδυνος για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφορία

Οι ενέργειες του συλληφθέντος δημιουργούσαν έναν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των οδηγών που κινούνταν στη Λεωφόρο Κηφισού. Η παρουσία εστιών φωτιάς στο οδόστρωμα, σε συνδυασμό με την κίνηση του άνδρα ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατυχήματα με απρόβλεπτες συνέπειες.

Επιπλέον, η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε από το περιστατικό, καθώς η επικινδυνότητα της κατάστασης απαιτούσε προσοχή από τους οδηγούς. Η άμεση επέμβαση των αρχών ήταν κρίσιμη για την αποτροπή περαιτέρω προβλημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων σε έναν από τους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας.

Με πληροφορίες από: Reader