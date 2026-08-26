Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού συνταξιούχου επιχειρηματία, Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου 2026. Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα από το σκάφος του, «Theorema», κατά τη διάρκεια θαλάσσιου ταξιδιού μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, αφήνοντας τη σύζυγό του, Κάρμεν Ντίεθ, μόνη και σε κατάσταση σοκ για τρεις ημέρες στο ακυβέρνητο καταμαράν. Η οικογένειά του, μέσω του γιου του, Σέρχιο Μουτίλμπα, απευθύνει έκκληση για την ενίσχυση των ερευνών, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα.

Η εξαφάνιση και οι πρώτες ώρες

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, καθώς ο 66χρονος Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, λάτρης των ταξιδιών με ιστιοπλοϊκό και έμπειρος στη ναυσιπλοΐα, έπεσε από το σκάφος του, «Theorema». Το ζευγάρι είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Η σύζυγός του, Κάρμεν Ντίεθ, βρέθηκε μόνη στο καινούργιο καταμαράν, το οποίο ήταν ακυβέρνητο, καθώς η ίδια δεν γνώριζε πώς να το χειριστεί ή να εκπέμψει σήμα κινδύνου.

Η αδυναμία της να αντιδράσει άμεσα, να ακινητοποιήσει το σκάφος και να σώσει τον σύζυγό της, αποδίδεται από τον γιο τους, Σέρχιο, στο γεγονός ότι το καταμαράν ήταν καινούργιο και η μητέρα του δεν ήταν εξοικειωμένη με τους χειρισμούς του. Η Κάρμεν Ντίεθ ενημέρωσε τις αρχές τρεις ημέρες μετά το συμβάν, όταν πλέον οι προσπάθειές της να εντοπίσει τον 66χρονο είχαν αποβεί άκαρπες.

Η αγωνία της οικογένειας και η έκκληση του γιου

Ο γιος του αγνοουμένου, Σέρχιο Μουτίλμπα, περιέγραψε στην ισπανική εφημερίδα El País τις δραματικές ώρες που βιώνει η οικογένειά του. «Η εξαφάνιση του πατέρα μας και το γεγονός ότι η μητέρα μου έμεινε τρεις ημέρες μόνη στη θάλασσα μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Τι να έκανε, τι να σκεφτόταν... Δεν μπορεί ακόμα να το συνειδητοποιήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση της μητέρας του.

Ο Σέρχιο Μουτίλμπα απευθύνει παράλληλα έκκληση στις αρχές να εξαντλήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό του πατέρα του. «Θέλουμε να συνεχίσουν να τον ψάχνουν. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε ελπίδες», τόνισε, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της επιχείρησης, αλλά ζητώντας τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη συνέχιση των ερευνών.

Οι επιχειρήσεις αναζήτησης και ο ρόλος των αρχών

Οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης συντονίζονται από τις αρχές της Ιταλίας και της Ελλάδας, με την ισπανική υπηρεσία Salvamento Marítimo να λειτουργεί ως σύνδεσμος. Η ισπανική υπηρεσία ενημερώνει την οικογένεια ανά 12ωρο για την πορεία των ερευνών. Παράλληλα, η οικογένεια του Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα διατηρεί ενεργή παρουσία στην Πύλο, τον αρχικό προορισμό του ζευγαριού, παρακολουθώντας από κοντά τις προσπάθειες εντοπισμού. Ένας από τους αδελφούς του Σέρχιο έχει παραμείνει στη μεσσηνιακή πόλη, ενώ ο ίδιος ο Σέρχιο επέστρεψε στην Ισπανία.

Ο Σέρχιο Μουτίλμπα εξέφρασε παράπονα για την έλλειψη άμεσης ενημέρωσης και βοήθειας από τις ισπανικές κυβερνητικές αρχές τις πρώτες ώρες του συμβάντος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη κινητοποίηση. Οι έρευνες συνεχίζονται, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η θαλάσσια περιοχή και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την εξαφάνιση.

Το τραύμα της συζύγου και η ψυχολογική υποστήριξη

Η Κάρμεν Ντίεθ, σύζυγος του αγνοουμένου, βρέθηκε σε κατάσταση σοκ και υπό τεράστια ψυχολογική πίεση μετά τις τρεις ημέρες που παρέμεινε μόνη στο ακυβέρνητο σκάφος. Μετά τη μεταφορά της, χρειάστηκε νοσοκομειακή και ψυχολογική υποστήριξη. Ο γιος της, Σέρχιο, ανέφερε ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να την πείσουν να επιστρέψει στη Μαδρίτη, καθώς η ίδια δεν επιθυμούσε να επιστρέψει προς το παρόν στο σπίτι τους στο Μπούργος.

Στην ισπανική πρωτεύουσα, η Κάρμεν Ντίεθ φιλοξενείται από την αδελφή της, με την οποία διατηρεί πολύ στενή σχέση. Επισκέφθηκε τα επείγοντα νοσοκομείου προκειμένου να λάβει θεραπεία, έπειτα από σύσταση ψυχολόγου που την είχε παρακολουθήσει στην Ελλάδα, προσπαθώντας να διαχειριστεί το τραύμα της εξαφάνισης του συζύγου της και της τριήμερης περιπέτειας στη θάλασσα.

Η ρυμούλκηση του σκάφους και ο διάλογος

Ο Αλέξανδρος Τριάντος, πρόεδρος του αλιευτικού συλλόγου της Πύλου, ήταν ο άνθρωπος που ρυμούλκυσε το καταμαράν «Theorema». Μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε τη στιγμή που έφτασε στο σημείο, δηλώνοντας: «Έφυγα κατευθείαν για διάσωση γιατί μου είπαν ότι κινδυνεύει μια γυναίκα και ότι είναι ένα σκάφος ακυβέρνητο με έναν αγνοούμενο. Όντως βρήκα τη γυναίκα και το Λιμεναρχείο δίπλα.»

Ο κ. Τριάντος είχε έναν σύντομο διάλογο με την Κάρμεν Ντίεθ. Όπως ανέφερε, τη ρώτησε αν είναι καλά και αν ήθελε να την πάρει στο δικό του σκάφος, με την ίδια να του απαντά αρνητικά. Αφού διαπίστωσε ότι η γυναίκα ήταν καλά, ξεκίνησε τη διαδικασία ρυμούλκησης του ακυβέρνητου σκάφους προς την Πύλο, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση διάσωσης της συζύγου του αγνοουμένου.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit