Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξαπλώνεται στην Αττική: 35 δήμοι με κρούσματα

Το τέλος του καλοκαιριού δεν σημαίνει άμεσο τέλος του κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς οι υγειονομικές και δημοτικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Η γεωγραφική διασπορά των κρουσμάτων συνεχίζεται, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημικής δραστηριότητας. Συνολικά 35 δήμοι της Αττικής έχουν καταγράψει κρούσματα, ενώ η κορύφωση αναμένεται έως το τέλος Αυγούστου.

Εντατικοί ψεκασμοί και κρίσιμη περίοδος

Νέες περιοχές προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη της Αττικής μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση των ψεκασμών. Οι ενέργειες αυτές επικεντρώνονται σε περιοχές όπου έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του ιού, με ιδιαίτερη έμφαση σε στάσιμα νερά και άλλες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Η τρέχουσα περίοδος θεωρείται κρίσιμη, καθώς η επιδημική δραστηριότητα του ιού αναμένεται να φτάσει στην κορύφωσή της έως το τέλος του Αυγούστου. Παράλληλα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κυκλοφορία του ιού θα συνεχιστεί και καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, διατηρώντας την ανάγκη για επαγρύπνηση.

Νέες περιοχές στον επιδημιολογικό χάρτη

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, το διάστημα από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου προστέθηκαν έξι δήμοι στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα της λοίμωξης φέτος. Μεταξύ αυτών, στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν οι δήμοι Θεσσαλονίκης και Δέλτα, ενώ κρούσμα καταγράφηκε και στον Δήμο Δίου-Ολύμπου στην Πιερία.

Επιπλέον, βρίσκεται υπό διερεύνηση μία περίπτωση στη Θάσο. Ο ασθενής φέρει σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, ωστόσο, κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου επώασης βρισκόταν στο νησί, γεγονός που καθιστά την περιοχή αντικείμενο προσοχής.

Δήμοι υψηλού κινδύνου και μέτρα ΕΟΔΥ

Εκτός από τις περιοχές όπου έχουν ήδη εμφανιστεί περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου, υπάρχουν και έξι επιπλέον δήμοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου για την καταγραφή νέων κρουσμάτων. Αυτές οι περιοχές είτε γειτνιάζουν με δήμους όπου ο ιός κυκλοφορεί ήδη είτε διαθέτουν συγκεκριμένα γεωμορφολογικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης.

Ο ΕΟΔΥ προχωρά σε διαχωρισμό των «επηρεαζόμενων» από τις «υψηλού κινδύνου» περιοχές. Αυτός ο διαχωρισμός είναι σημαντικός, καθώς η επιβεβαιωμένη παρουσία του ιού σε μία περιοχή ενεργοποιεί πρόσθετα μέτρα. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης του ιού, ιδίως μέσω μεταγγίσεων αίματος, προστατεύοντας έτσι τη δημόσια υγεία.

Αναμονή για νεότερα στοιχεία

Για την πλήρη και ακριβή νεότερη εικόνα των εγχώριων περιστατικών που σχετίζονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου, αναμένεται η δημοσίευση της νέας επιδημιολογικής έκθεσης από τον ΕΟΔΥ. Η έκθεση αυτή θα προσφέρει επικαιροποιημένα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την πορεία της επιδημικής δραστηριότητας στη χώρα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr