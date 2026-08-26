Τραγικό θάνατο βρήκε η 17χρονη Ελευθερία σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης 25 Αυγούστου, στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια. Το κόκκινο τζιπ στο οποίο επέβαινε η άτυχη κοπέλα, μαζί με τέσσερις ακόμα φίλους της, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό της και τον βαρύ τραυματισμό άλλων επιβαινόντων.

Το χρονικό της μοιραίας σύγκρουσης

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 19χρονος οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο, και στη συνέχεια ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου κατέληξε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη, που η κολόνα λύγισε και ουσιαστικά κατέρρευσε, μετατρέποντας το όχημα σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Η τελευταία βόλτα της παρέας

Η παρέα των πέντε νεαρών είχε περάσει το βράδυ στην πλατεία, όχι για διασκέδαση, όπως ανέφερε ο πατέρας της τραυματισμένης 17χρονης. Λίγο πριν την τραγωδία, είχαν αποφασίσει να κάνουν «μια τελευταία βόλτα» για να αφήσουν έναν φίλο τους στο σπίτι του και να επιστρέψουν.

Ευτυχώς, ένα περιπολικό που ακολουθούσε το όχημα ειδοποίησε αμέσως τις αρχές μόλις συνέβη το δυστύχημα, επιτρέποντας την άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Στη ΜΕΘ η συνομήλικη φίλη της

Από την τραγωδία, η 17χρονη Ελευθερία έχασε τη ζωή της σχεδόν ακαριαία, ενώ άλλοι τρεις φίλοι της διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Η κατάσταση της υγείας μιας άλλης 17χρονης, συνομήλικης φίλης της Ελευθερίας, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο πατέρας της τραυματισμένης κοπέλας μίλησε για την κατάσταση της κόρης του, αναφέροντας ότι είναι πολυτραυματίας, έχει χτυπήσει στομάχι και θώρακα, έχει πολλά κατάγματα, σπασμένα πλευρά και σπασμένο ισχίο. Οι γιατροί φοβούνται για το στομάχι και τον πνεύμονα λόγω των σοβαρών τραυματισμών.

Η εκτίμηση του πραγματογνώμονα

Ο Παναγιώτης Μαδιάς, πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, εξέφρασε την άποψη ότι η σύγκρουση με την κολόνα ήταν ιδιαίτερα ατυχής. Όπως ανέφερε, κάνοντας μια διαδρομή στην περιοχή, ο μοναδικός στύλος που υπάρχει στο πεζοδρόμιο σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων ήταν αυτός στον οποίο καρφώθηκε το αυτοκίνητο, «λες και τον έβαλε σημάδι ο οδηγός».

Ο ίδιος, ερμηνεύοντας τα ίχνη στο σημείο του ατυχήματος, έκανε λόγο για «οδήγηση μετά περισπασμών», υποδηλώνοντας δηλαδή «οδήγηση με την απόσπαση προσοχής» ως πιθανή αιτία της απώλειας ελέγχου.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν επιβάτες από το κατεστραμμένο όχημα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή των τραυματιών στα νοσοκομεία.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr