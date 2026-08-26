Νάξος: Σορός με στολή δύτη εντοπίστηκε στη θάλασσα – Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση

Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Νάξου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών του νησιού. Το πτώμα, το οποίο έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα, περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης, με την ταυτοποίηση του άτυχου ατόμου να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανακάλυψη της σορού ανοιχτά της Νάξου

Η ανησυχητική ανακάλυψη έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια δυτικά των ακτών της Νάξου. Ο εντοπισμός της σορού κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές λιμενικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν τα γεγονότα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Το πτώμα βρέθηκε να επιπλέει, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ειδοποίηση του Λιμενικού Σώματος. Η περιοχή του εντοπισμού, αν και όχι πολύ μακριά από τις ακτές, απαιτούσε την επέμβαση εξειδικευμένων σκαφών για την ασφαλή περισυλλογή.

Η κατάσταση του πτώματος και ο εξοπλισμός

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από το Λιμενικό Σώμα, η σορός ήταν σε προχωρημένη κατάσταση σήψης. Αυτή η κατάσταση υποδηλώνει ότι το πτώμα βρισκόταν στη θάλασσα για αρκετό χρονικό διάστημα, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία της αναγνώρισης.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σορού ήταν ότι έφερε πλήρη στολή δύτη, καθώς και βατραχοπέδιλα. Ο εξοπλισμός αυτός υποδεικνύει ότι το άτομο πιθανόν να ασχολούνταν με καταδύσεις ή άλλες υποβρύχιες δραστηριότητες πριν από τον θάνατό του. Η παρουσία του συγκεκριμένου εξοπλισμού αποτελεί ένα από τα λίγα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές.

Η επέμβαση και οι ενέργειες του Λιμενικού Σώματος

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της σορού και την ενημέρωση, κινητοποιήθηκε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Το πλήρωμα του σκάφους προσέγγισε με προσοχή την περιοχή όπου βρισκόταν το πτώμα και προχώρησε στην επιχείρηση περισυλλογής του από τα θαλάσσια ύδατα.

Μετά την επιτυχή περισυλλογή, η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Νάξου. Εκεί, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές ανέλαβαν την περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσης, ξεκινώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Οι δυσκολίες στην αναγνώριση της ταυτότητας

Η αναγνώριση της σορού δεν είναι προς το παρόν δυνατή, όπως τονίστηκε από την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος. Η προχωρημένη αλλοίωση του πτώματος, αποτέλεσμα της παραμονής του στη θάλασσα για άγνωστο χρονικό διάστημα, έχει αλλοιώσει σημαντικά τα χαρακτηριστικά του προσώπου και του σώματος.

Αυτή η κατάσταση καθιστά την ταυτοποίηση μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία. Οι αρχές θα πρέπει να βασιστούν σε άλλες μεθόδους, όπως η εξέταση DNA ή η σύγκριση με αρχεία αγνοουμένων, προκειμένου να εξακριβώσουν την ταυτότητα του νεκρού ατόμου.

Οι επόμενες ενέργειες των αρμόδιων αρχών

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές της Νάξου βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση και συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες. Αναμένεται να προχωρήσουν σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου, καθώς και τη συλλογή τυχόν στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με κύριο στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το άτομο κατέληξε στη θάλασσα. Η ολοκλήρωση της ταυτοποίησης και η αποκάλυψη των συνθηκών του θανάτου αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες των αρχών σε αυτή την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Reader, News.gr, Topontiki