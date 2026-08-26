Χανιά: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην πόλη των Χανίων, όταν ένας άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή, με αναφορές στις περιοχές της Χρυσοπηγής και του Κουμπέ. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο άνδρα στο Νοσοκομείο Χανίων. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχείς έρευνες για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό συμβάν.

Το περιστατικό στα Χανιά

Το σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και ανησυχία στους κατοίκους της πόλης των Χανίων. Ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες χαρακτηρίζεται ως ηλικιωμένος, φέρεται να προέβη σε αυτοπυροβολισμό ενώ βρισκόταν εντός του οχήματός του. Το συμβάν σημειώθηκε συγκεκριμένα στην περιοχή του Κουμπέ, ενώ αναστάτωση προκλήθηκε και στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσοπηγής, εντός των ορίων της πόλης των Χανίων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας χρησιμοποίησε ένα πιστόλι για τον αυτοπυροβολισμό. Το όπλο αυτό φέρεται να βρισκόταν στην κατοχή του, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής. Η πράξη έλαβε χώρα μέσα στο αυτοκίνητο του άνδρα, γεγονός που οδήγησε σε άμεση αντίδραση των τοπικών αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίες κλήθηκαν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Με την είδηση του περιστατικού, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν αμέσως και με ταχύτητα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο όπου βρισκόταν ο τραυματισμένος άνδρας, προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο. Η άμεση επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης που αντιμετώπιζε ο άνδρας.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο Χανίων. Κατά τη μεταφορά του, ο άνδρας φέρεται να είχε τις αισθήσεις του, παρά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί από τον αυτοπυροβολισμό. Η διακομιδή του στο νοσοκομείο ήταν άμεση προτεραιότητα για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας και την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Η κατάσταση της υγείας του άνδρα

Μετά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων, οι γιατροί ανέλαβαν αμέσως την περίθαλψη του άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται πλέον. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός, γεγονός που απαιτούσε άμεσες ιατρικές ενέργειες και εξειδικευμένη φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια.

Ο ηλικιωμένος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Οι προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της υγείας του βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς η κατάστασή του παραμένει σοβαρή και απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση και εντατική θεραπεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αυτοτραυματισμού.

Οι έρευνες της αστυνομίας

Παράλληλα με την ιατρική φροντίδα και την προσπάθεια για τη διάσωση του άνδρα, οι αστυνομικές αρχές των Χανίων ξεκίνησαν αμέσως τη διερεύνηση του περιστατικού. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου σημειώθηκε ο αυτοπυροβολισμός, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να εξετάσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν. Στο πλαίσιο των ερευνών, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα που μπορούν να ρίξουν φως στην υπόθεση και να οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανσή της.

Η αστυνομία διεξάγει ενδελεχείς έρευνες για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν τον άνδρα σε αυτή την πράξη αυτοτραυματισμού. Οι αρχές των Χανίων εργάζονται για τη συγκέντρωση μαρτυριών και κάθε άλλου στοιχείου που θα συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta