Η απώλεια δασικής βλάστησης αυξάνει τις θερμοκρασίες επιφάνειας μετά την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό

Η απώλεια της δασικής βλάστησης στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού στη Δυτική Αττική φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Λίγες ημέρες μετά την καταστροφική πυρκαγιά, οι τιμές της θερμοκρασίας του εδάφους στις καμένες εκτάσεις παρουσιάζουν αύξηση έως και 14 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η δραματική αλλαγή δημιουργεί ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο τοπικό μικροκλίμα της περιοχής.

Ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ

Η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προχώρησε σε ανάλυση δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, τα οποία παρέχονται από τον δορυφόρο Landsat-9. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε δύο διαδοχικές περιόδους, κατά τις οποίες επικρατούσαν παρόμοιες καιρικές συνθήκες, προκειμένου να καταγραφεί η επίδραση της απώλειας της δασικής βλάστησης.

Οι δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες που εξετάστηκαν ήταν η 31η Ιουλίου 2026, πριν από την εκδήλωση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, και η 16η Αυγούστου 2026, δηλαδή λίγες ημέρες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η σύγκριση των δεδομένων από αυτές τις δύο περιόδους ήταν καθοριστική για την ανάδειξη των θερμοκρασιακών μεταβολών.

Σημαντική αύξηση θερμοκρασίας στις καμένες εκτάσεις

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι εντός των ορίων της καμένης έκτασης, οι τιμές της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους στις 16 Αυγούστου 2026 ήταν αυξημένες κατά 12-14°C. Η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε σε σύγκριση με τις τιμές που είχαν καταγραφεί πριν από τη δασική πυρκαγιά, στις 31 Ιουλίου 2026.

Όπως υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, η απώλεια της βλάστησης φαίνεται να έχει μία σημαντική επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο της περιοχής. Αυτό συμβάλλει σε μία αξιοσημείωτη αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους, όπως αποτυπώνεται και σε σχετικό χάρτη που δημοσιεύτηκε.

Διαφορές και παράγοντες που επηρεάζουν τις μετρήσεις

Η σύγκριση των δορυφορικών δεδομένων μεταξύ των δύο ημερομηνιών αποκάλυψε επίσης θερμοκρασιακές διαφορές της τάξης των 2-4°C σε αρκετές άλλες περιοχές. Αυτές οι διαφορές μπορούν να σχετίζονται με τις φυσικές μεταβολές των καιρικών συνθηκών που παρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο ημερομηνιών μέτρησης.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι πολύ χαμηλές τιμές διαφορών στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους, οι οποίες απεικονίζονται με σκούρο μπλε χρώμα στον χάρτη, υποδηλώνουν την παρουσία νέφωσης. Η ύπαρξη νέφωσης είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τις δορυφορικές μετρήσεις, καθιστώντας απαραίτητη την προσεκτική ερμηνεία των δεδομένων.

Επιπτώσεις στο τοπικό μικροκλίμα και την οικολογική ισορροπία

Το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις αφορούν αποκλειστικά τη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους και δεν σχετίζονται άμεσα με τη θερμοκρασία του αέρα. Ωστόσο, η σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας μπορεί να επηρεάσει την θερμοκρασία του αέρα που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.

Κατ' επέκταση, αυτή η μεταβολή μπορεί να έχει επιπτώσεις στο τοπικό μικροκλίμα της περιοχής. Τα δεδομένα αυτά θεωρούνται ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση των επιπτώσεων που έχουν φυσικές καταστροφές, όπως οι δασικές πυρκαγιές, στο μικροκλίμα και τη γενικότερη οικολογική ισορροπία μιας περιοχής.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis