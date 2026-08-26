Η επέκταση των data centers στις ΗΠΑ δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα στον Ντόναλντ Τραμπ

Η ταχύτατη εξάπλωση των data centers στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ενισχύεται από την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύεται σε ένα απρόσμενο πολιτικό πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ μέχρι πρόσφατα οι εγκαταστάσεις αυτές θεωρούνταν σύμβολα επενδύσεων, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και τεχνολογικής υπεροχής για την Αμερική, πλέον αντιμετωπίζουν την έντονη αντίδραση των κατοίκων σε ολοένα και περισσότερες κοινότητες.

Οι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για την τεράστια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού από τις εγκαταστάσεις, τον θόρυβο που προκαλούν και την αλλαγή του χαρακτήρα ολόκληρων περιοχών.

Οι αντιδράσεις των κοινοτήτων και η δημόσια γνώμη

Οι αντιδράσεις των τοπικών κοινοτήτων είναι πλέον εμφανείς και καταγράφονται σε έρευνες. Μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που διεξήχθη τον Ιούνιο έδειξε ότι μόλις το 33% των Αμερικανών υποστηρίζει την ταχεία κατασκευή data centers. Αντίθετα, ένα σημαντικό ποσοστό, το 57%, δεν επιθυμεί ένα τέτοιο κέντρο στην κοινότητά του.

Επιπλέον, η ανησυχία για το οικονομικό αντίκτυπο είναι έντονη, καθώς το 77% των ερωτηθέντων εκφράζει φόβους ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Οι πολίτες βλέπουν τις εγκαταστάσεις αυτές ως πηγή προβλημάτων, πέρα από τα αρχικά οφέλη που είχαν προβληθεί.

Η κατάσταση στο Τέξας και οι επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές

Στην πολιτεία του Τέξας, η σύγκρουση γύρω από τα data centers είναι ιδιαίτερα έντονη. Η περιοχή έχει προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις, κυρίως λόγω της φθηνής ενέργειας και της φιλικής προς τις επιχειρήσεις πολιτικής της. Ωστόσο, το δίκτυο ERCOT δέχεται εκατοντάδες αιτήματα για νέα έργα.

Περισσότερα από 480 μεγάλα data centers έχουν υποβάλει αιτήματα σύνδεσης έως το 2032, με τη συνολική ζητούμενη ισχύ να ανέρχεται σε 418 GW. Αυτό το νούμερο είναι σχεδόν πενταπλάσιο από το ιστορικό ρεκόρ ζήτησης του Τέξας, δημιουργώντας πιέσεις στο ενεργειακό σύστημα.

Για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην κατανάλωση ρεύματος. Καταγγέλλουν την εξάντληση των υδάτινων πόρων, την απώλεια καλλιεργήσιμης γης, τον θόρυβο που προέρχεται από τα συστήματα ψύξης και τις γεννήτριες, τη φωτορύπανση, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και την αύξηση των ενοικίων. Οι κάτοικοι και οι τοπικοί πολιτικοί φοβούνται ότι οι κοινότητές τους μετατρέπονται από αγροτικές σε βιομηχανικές ζώνες, ενώ οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μετά την κατασκευή είναι σχετικά λίγες.

Το πολιτικό κόστος για τον Ντόναλντ Τραμπ

Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα σημαντικό πολιτικό πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά σε πολιτείες όπως το Τέξας και το Οχάιο, όπου απολαμβάνει μεγάλη στήριξη. Στο Οχάιο, ο Τραμπ είχε κερδίσει με διαφορά 11 μονάδων, γεγονός που καθιστά τις αντιδράσεις των κατοίκων ιδιαίτερα σημαντικές για την πολιτική του πορεία.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να θεωρεί τα data centers ως κρίσιμη υποδομή για την αμερικανική κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη και τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξή τους, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει συνδέσει την επέκταση των data centers με επενδύσεις, θέσεις εργασίας και την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ.

Η αναγνώριση του προβλήματος και οι κυβερνητικές κινήσεις

Παρά την αρχική του στάση, ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνωρίζει πλέον το πολιτικό πρόβλημα που προκαλούν οι αυξανόμενοι λογαριασμοί ρεύματος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τον Μάρτιο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε μια συμφωνία με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, οι ίδιες οι εταιρείες θα αναλάβουν την κατασκευή ή την αγορά της απαιτούμενης ενέργειας και θα πληρώνουν για τις αναβαθμίσεις του δικτύου. Στόχος αυτής της κίνησης είναι να αποφευχθεί η μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι η βάση των Ρεπουμπλικ

Με πληροφορίες από: Topontiki