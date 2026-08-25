Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προχώρησε σε σχολιασμό των δηλώσεων που είχε κάνει ο Θοδωρής Αθερίδης έναν μήνα νωρίτερα, οι οποίες αφορούσαν το «ελληνικό FBI» και τον ίδιο τον υπουργό. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, στις 25 Αυγούστου, ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στα λεγόμενα του ηθοποιού, τα οποία είχαν διατυπωθεί με φόντο την υπόθεση Marfin. Παράλληλα, θέλησε να διευκρινίσει τη φύση της προσωπικής του σχέσης με τον κύριο Αθερίδη, ενώ σχολίασε και τις αντιδράσεις που προέκυψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις εν λόγω δηλώσεις.

Οι αρχικές δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη, οι οποίες αποτέλεσαν το αντικείμενο του πρόσφατου σχολιασμού από τον υπουργό, είχαν διατυπωθεί κατά τη διάρκεια μίας παράστασής του. Στην εν λόγω παράσταση, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν παρών, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα λεγόμενα του ηθοποιού. Ο κύριος Αθερίδης είχε αναφερθεί στην υπόθεση Marfin, εκφράζοντας την ανάγκη για εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ειδικότερα, ο ηθοποιός είχε δηλώσει: «Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους όπως τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό. Δεν το λέω επειδή είσαι παρών αλλά μου θυμίζεις υπουργό άλλη δυτικής χώρα. Εγώ γελούσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω». Με αυτή τη δήλωση, ο Θοδωρής Αθερίδης αναθεωρούσε την προηγούμενη στάση του σχετικά με την έννοια του «ελληνικού FBI», τονίζοντας την εμπιστοσύνη του προς τον υπουργό.

Η διευκρίνιση του υπουργού για την προσωπική σχέση

Έναν μήνα μετά τις δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προέβη σε διευκρινίσεις σχετικά με την προσωπική του σχέση με τον ηθοποιό. Ο υπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει προσωπική γνωριμία ή φιλία μεταξύ τους, προκειμένου να μην δημιουργηθούν εσφαλμένες εντυπώσεις.

«Ο κύριος Αθερίδης τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά - για να μην νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε καμία φιλία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με αυτή τη δήλωση, ο υπουργός θέλησε να αποσαφηνίσει ότι ο σχολιασμός του ηθοποιού δεν βασιζόταν σε κάποια στενή προσωπική σχέση, αλλά πιθανώς στην εκτίμηση του έργου του.

Η συνάντηση στο Ηράκλειο και το θέμα της εκδήλωσης

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε επίσης στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Θοδωρή Αθερίδη. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, όπου οι δύο άνδρες βρέθηκαν σε μία εκδήλωση με θέμα την ενδοοικογενειακή βία.

Ο υπουργός περιέγραψε την εκδήλωση ως «εξαιρετική, επιτυχημένη, μαζική, που ήρθε όλη η κοινωνία του Ηρακλείου», υπογραμμίζοντας τη μεγάλη συμμετοχή και την απήχησή της. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, ο καλλιτέχνης Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε σε ζητήματα όπως το FBI, το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και στον ίδιο τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όπως ο ίδιος ο υπουργός ανέφερε.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κύριο Αθερίδη για την αναφορά του, ωστόσο πρόσθεσε ότι «δεν υπήρχε και λόγος να γίνει όλη αυτή η κουβέντα», υποδηλώνοντας ότι το θέμα έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι θα έπρεπε.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ένα άλλο σημείο στο οποίο στάθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τις δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη. Ο υπουργός σχολίασε τις επιθέσεις που δέχθηκε ο ηθοποιός, κάνοντας μια γενικότερη παρατήρηση για τη λειτουργία των social media.

Ο κύριος Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι «όλο το φάσμα των social media... εκδηλώνεται πάρα πολύ μίσος και μια αντιπαράθεση εντελώς αντιπαραγωγική, χωρίς κανένα αποτέλεσμα». Τόνισε ότι αυτού του είδους η αντιπαράθεση «διαρκεί 24 ώρες. Είναι επιφανειακή και δεν έχει απολύτως κανένα νόημα», εκφράζοντας την αποδοκιμασία του για τον τρόπο που διεξάγονται οι συζητήσεις σε αυτά τα πεδία.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «ποτέ δεν εκτίμησα όλο αυτό το πεδίο, αυτού του είδους την αντιπαράθεση», επισημαίνοντας την αρνητική του στάση απέναντι στην τοξικότητα και την έλλειψη ουσίας που συχνά παρατηρούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από: Reader