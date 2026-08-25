Ηλίας Βρεττός: Κατάδυση στο ναυάγιο του «Δύστος» εκπλήρωσε παιδικό όνειρο

Ο τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός πραγματοποίησε μια ιδιαίτερη κατάδυση στο ναυάγιο του «Δύστος», το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Κύμης. Η κίνηση αυτή αποτελούσε την εκπλήρωση ενός παιδικού του ονείρου, καθώς πάντοτε επιθυμούσε να εξερευνήσει τον βυθό και να δει από κοντά τις ιστορίες που άκουγε από τους ναυτικούς και τους ψαράδες της περιοχής. Η κατάδυση πραγματοποιήθηκε σε βάθος 38 μέτρων, όπου ο καλλιτέχνης κατάφερε να καταγράψει σπάνια υποβρύχια πλάνα.

Το όνειρο των παιδικών χρόνων

Ο Ηλίας Βρεττός βρέθηκε στην Κύμη, την πατρίδα του, με σκοπό να εξερευνήσει τον βυθό της περιοχής. Από τα παιδικά του χρόνια, ο τραγουδιστής είχε μια έντονη επιθυμία να δει να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του οι ιστορίες που άκουγε από τους ντόπιους ναυτικούς και ψαράδες σχετικά με τα μυστικά του βυθού. Αυτή η επιθυμία, που τον συνόδευε για πολλά χρόνια, βρήκε την ευκαιρία να γίνει πραγματικότητα.

Όπως ο ίδιος ο Ηλίας Βρεττός ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής του, «Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα και οι ιστορίες των ψαράδων και των ναυτικών της περιοχής, βρέθηκαν επιτέλους ζωντανές, μπροστά στα ίδια μου τα μάτια». Η κατάδυση αυτή δεν ήταν απλώς μια εξερεύνηση, αλλά μια συνάντηση με την ιστορία της θάλασσας του τόπου του, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Η υποβρύχια εξερεύνηση και οι συνεργάτες

Για την πραγματοποίηση αυτής της υποβρύχιας περιπέτειας, ο Ηλίας Βρεττός δεν ήταν μόνος. Συνοδευόταν από τον πατέρα του, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του βαρκάρη, καθώς και από έναν καλό του φίλο, τον Γιώργο. Η ομάδα αυτή συνεργάστηκε για να φτάσει στο σημείο του ναυαγίου και να πραγματοποιήσει την κατάδυση.

Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, χρησιμοποιήθηκε ένα #garmin ως πολύτιμο εργαλείο, το οποίο συνέβαλε στην επιτυχή πλοήγηση και καταγραφή. Ο τραγουδιστής και ο φίλος του καταδύθηκαν σε βάθος 38 μέτρων, όπου και κατάφεραν να καταγράψουν σπάνια υποβρύχια πλάνα από το ναυάγιο του «Δύστος», προσφέροντας μια μοναδική οπτική του ιστορικού αυτού σημείου.

Η βαριά ιστορία του ναυαγίου «Δύστος»

Το ναυάγιο του «Δύστος» κουβαλά μια ιδιαίτερα βαριά ιστορία, όπως επισημαίνεται από τον Ηλία Βρεττό. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 1996, πριν από 30 χρόνια, και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολλών ανθρώπινων ζωών. Συγκεκριμένα, 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το ναυάγιο, ενώ μόλις ένας επέζησε από την τραγωδία.

Η συνάντηση με το «Δύστος», όπως την περιέγραψε ο τραγουδιστής, ήταν ένα «ταξίδι πίσω στον Δεκέμβριο του 1996». Για τον Ηλία Βρεττό, η εξερεύνηση του ναυαγίου δεν ήταν απλώς η θέαση ενός προορισμού, αλλά μια βαθιά επαφή με ένα κομμάτι της ιστορίας της θάλασσας της πατρίδας του, που φέρει το βάρος της μνήμης των χαμένων ζωών.

Η προσωπική εμπειρία του Ηλία Βρεττού

Ο Ηλίας Βρεττός μοιράστηκε την εμπειρία του μέσω ανάρτησης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την πραγματοποίηση αυτού του ονείρου. Στην ανάρτησή του έγραψε: «30 χρόνια μετά βρήκα το “Δύστος”. Στην Κύμη, την πατρίδα μου, έζησα μια από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες περιπέτειες της ζωής μου. Βρήκα το ναυάγιο του “Δύστος” παρέα με τον φίλο μου το Γιώργο, με τον πατέρα μου βαρκάρη και με πολύτιμο εργαλείο το #garmin μου».

Ο τραγουδιστής τόνισε επίσης: «Καταδυθήκαμε σε αυτό, σε βάθος 38 μέτρων, και καταφέραμε να καταγράψουμε σπάνια υποβρύχια πλάνα. Ένα ταξίδι πίσω στον Δεκέμβριο του 1996, σε ένα ναυάγιο που κουβαλά μια βαριά ιστορία, καθώς 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό και μόλις 1 επέζησε. Ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων έγινε πραγματικότητα και οι ιστορίες των ψαράδων και των ναυτικών της περιοχής, βρέθηκαν επιτέλους ζωντανές, μπροστά στα ίδια μου τα μάτια. Και αυτή τη φορά, το «Δύστος» δεν ήταν απλά μια ιστορία ή ένας προορισμός. Ήταν μια συνάντηση με την ιστορία της θάλασσας του τόπου μου. Δύστος — Κύμη, Αύγουστος 2026. 30 χρόνια μετά».

Με πληροφορίες από: Topontiki