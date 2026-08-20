Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: «Όλα τα σενάρια ανοιχτά»

Στις πιθανές αιτίες που οδήγησαν στην φονική πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου, το οποίο συνετρίβη πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου, αναφέρθηκε ο αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού «Πτήση & Διάστημα», Φαίδων Καραϊωσηφίδης. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο ειδικός υπογράμμισε ότι, παρότι η εικόνα της περιδίνησης δείχνει εκ πρώτης όψεως μια καταστροφική αστοχία στο ουραίο στροφείο, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά για την εξέλιξη του δυστυχήματος. Επιπλέον, ξεκαθάρισε πως το τελικό πόρισμα των αρχών θα απαιτήσει έως και έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Η εκτίμηση του αεροναυπηγού για την περιδίνηση

Ο κ. Καραϊωσηφίδης, αναλύοντας την κατάσταση, εξήγησε ότι η συμπεριφορά που αποτυπώνεται στο βίντεο συνάδει απόλυτα με μια καταστροφική αστοχία ή μια ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου. Τόνισε πως ένα ουραίο στροφείο, το οποίο δεν αντισταθμίζει αποτελεσματικά τη ροπή του κύριου στροφείου που είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση του ελικοπτέρου στον αέρα, θα είχε ως αποτέλεσμα αυτή ακριβώς τη συμπεριφορά περιδίνησης που παρατηρήθηκε.

Ωστόσο, ο αεροναυπηγός ξεκαθάρισε ότι η οριστική επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου εξαρτάται αποκλειστικά από την ενδελεχή εξέταση των συντριμμιών. Η αρμόδια επιτροπή διερεύνησης είναι αυτή που θα αναλάβει την ανάλυση των ευρημάτων για να καταλήξει σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα σχετικά με την αιτία της πτώσης.

Η σημασία της εξέτασης των συντριμμιών

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του κ. Καραϊωσηφίδη, εάν η εξέταση των συντριμμιών δείξει ότι το ουραίο στροφείο ήταν πλήρως λειτουργικό κατά τη στιγμή της πτώσης, τότε η αρχική υπόθεση της μηχανικής βλάβης καταρρέει. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι έρεβες θα στραφούν αναγκαστικά σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, αναζητώντας άλλες πιθανές αιτίες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα.

Η λεπτομερής ανάλυση των υπολειμμάτων του ελικοπτέρου από την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης είναι επομένως κρίσιμης σημασίας για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από αυτή την εξέταση θα καθορίσουν την πορεία των ερευνών και την τελική διαπίστωση της αιτίας της συντριβής.

Εναλλακτικά ενδεχόμενα: Ο άνεμος και η αεροδυναμική

Ερωτηθείς για τα εναλλακτικά ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρόμοια συμπεριφορά, ο κ. Καραϊωσηφίδης υπογράμμισε ότι την ίδια ακριβώς συμπεριφορά περιδίνησης μπορεί να προκαλέσει και η απώλεια αεροδυναμικής αποτελεσματικότητας του στροφείου. Αυτό το σενάριο μπορεί να εκδηλωθεί χωρίς απαραίτητα να υπάρχει μηχανική βλάβη στο ελικόπτερο.

Ειδικότερα, ο αεροναυπηγός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μιας αιφνίδιας αλλαγής του ανέμου κατά τη φάση της προσγείωσης. Εξήγησε ότι αν ο πιλότος επιχείρησε να προσγειωθεί σε διάσελο με ούριο άνεμο ή αν εκδηλώθηκε απότομη μεταβολή στη διεύθυνση του ανέμου, το ελικόπτερο ενδέχεται να παγιδεύτηκε αεροδυναμικά, με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου και την επακόλουθη πτώση.

Ο ανθρώπινος παράγοντας στο μικροσκόπιο

Παράλληλα με τις τεχνικές αιτίες και τις πιθανές επιδράσεις των καιρικών συνθηκών, παραμένει ανοιχτό και το σενάριο που αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο κ. Καραϊωσηφίδης ανέφερε ότι ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή κατά την κρίσιμη φάση προσέγγισης θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια του ελέγχου των χειριστηρίων του ελικοπτέρου.

Αυτή η πιθανότητα εξετάζεται ως ένα από τα σοβαρά ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Η φάση της προσγείωσης απαιτεί πλήρη συγκέντρωση, άριστη κατάσταση υγείας και ικανότητα χειρισμού από τον πιλότο, καθιστώντας οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας κρίσιμο.

Ο χρόνος για το τελικό πόρισμα

Ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης ξεκαθάρισε πως το τελικό πόρισμα των αρχών, το οποίο θα αποσαφηνίσει πλήρως τις αιτίες της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο, θα απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα. Η διαδικασία διερεύνησης είναι χρονοβόρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν χρόνο, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

Η αρμόδια επιτροπή διερεύνησης θα συλλέξει και θα αναλύσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των συντριμμιών και των δεδομένων πτήσης, προκειμένου να καταλήξει σε ένα οριστικό και αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα για τα αίτια του δυστυχήματος, χωρίς να αφήσει κανένα σενάριο ανεξέταστο.

Με πληροφορίες από: zougla.gr