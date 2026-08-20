Χωρίς τον Άλεξ Λεν η Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σημαντική απουσία θα έχει η Εθνική Ουκρανίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, καθώς ο Άλεξ Λεν τέθηκε εκτός αποστολής για το «παράθυρο» του Αυγούστου. Ο Ουκρανός σέντερ δεν θα αγωνιστεί λόγω τραυματισμού, χάνοντας έτσι τις αναμετρήσεις με την Ελλάδα και το Μαυροβούνιο.

Η απουσία του Άλεξ Λεν από την Εθνική Ουκρανίας

Η Εθνική Ουκρανίας θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Άλεξ Λεν στα επερχόμενα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο πρώην σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος ήταν στις αρχικές κλήσεις της χώρας του, δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις που είναι προγραμματισμένες για το «παράθυρο» του Αυγούστου.

Η απουσία του Λεν είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ουκρανία, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη με εμπειρία από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο άλλοτε σέντερ των Ουάσιγκτον Ουίζαρντς και των Σακραμέντο Κινγκς αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας, και η μη συμμετοχή του δημιουργεί ένα πρόβλημα στην τελική διαμόρφωση του ρόστερ.

Ο τραυματισμός και η πορεία αποκατάστασης

Ο λόγος της απουσίας του Άλεξ Λεν είναι ένας τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί. Ο έμπειρος σέντερ τραυματίστηκε στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Μάιο. Έκτοτε, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αποθεραπείας.

Παρόλο που η αποκατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Λεν δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο να αναρρώσει πλήρως πριν από την έναρξη του προπονητικού καμπ της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αδύνατη η συμμετοχή του στους αγώνες των προκριματικών.

Η επιθυμία του παίκτη και η αδυναμία συμμετοχής

Ο Άλεξ Λεν εξέφρασε την έντονη επιθυμία να αγωνιστεί και να ενισχύσει την ομάδα της Ουκρανίας σε αυτή την κρίσιμη φάση των προκριματικών. Η επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα της εθνικής του ομάδας ήταν δεδομένη, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν το επέτρεψε.

Δυστυχώς, παρά την πρόθεσή του, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό. Ο παίκτης αποκλείστηκε από την αποστολή και θα συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο την πλήρη επανένταξή του σε αγωνιστικό ρυθμό το συντομότερο δυνατό.

Οι αντίπαλοι της Ελλάδας και άλλες απουσίες

Η Ουκρανία αποτελεί έναν από τους αντιπάλους της Εθνικής Ελλάδας στο «παράθυρο» του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η απουσία του Άλεξ Λεν αναμφίβολα επηρεάζει τα δεδομένα για την ουκρανική ομάδα ενόψει των αναμετρήσεων.

Στο πλαίσιο των ίδιων προκριματικών, και άλλες ομάδες αντιμετωπίζουν σημαντικές απουσίες. Για παράδειγμα, η Ισπανία θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία του Σάντι Αλντάμα, γεγονός που υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικές ομάδες σε αυτή τη φάση.

Το πρόγραμμα των αγώνων και η προετοιμασία

Τα παιχνίδια των προκριματικών του World Cup 2027 πλησιάζουν, με τα ρόστερ να παίρνουν σιγά σιγά την τελική τους μορφή. Η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στις 28 Αυγούστου και το Μαυροβούνιο στις 31 Αυγούστου.

Ενώ ο Άλεξ Λεν παραμένει εκτός, η υπόλοιπη ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της. Ο Μαξ Σούλγκα αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα αύριο, μετά από κάποιες δεσμεύσεις που έχει με τον σύλλογό του, ενώ άλλοι παίκτες ετοιμάζονται να αγωνιστούν εναντίον των Arizona Wildcats.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta