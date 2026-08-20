Ηλικιωμένη στην Πέλλα θύμα τηλεφωνικής απάτης: Της απέσπασαν 15.000 ευρώ και τρεις χρυσές λίρες

Μία ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή της Πέλλας έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να καταφέρνουν να της αποσπάσουν το μεγάλο χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, καθώς και τρεις χρυσές λίρες. Οι απατεώνες χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα την προστασία της από επιτήδειους, πείθοντάς την να παραδώσει τα χρήματα και τα τιμαλφή. Για την υπόθεση αυτή, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των συνεργών του.

Το χρονικό της τηλεφωνικής απάτης στην Πέλλα

Η μεθοδευμένη τηλεφωνική απάτη εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα δέχτηκε δύο διαδοχικά τηλεφωνήματα. Αρχικά, ένας συνεργός του συλληφθέντα επικοινώνησε τηλεφωνικά με το θύμα και την απείλησε, δημιουργώντας κλίμα φόβου και ανησυχίας. Στη συνέχεια, αμέσως μετά την απειλή, μία γυναίκα, η οποία επίσης φέρεται ως συνεργός των δραστών, τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενη την αστυνομικό.

Η γυναίκα αυτή, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση, ισχυρίστηκε ότι ο σκοπός της ήταν να προστατεύσει την ηλικιωμένη από επιτήδειους που απειλούν πολίτες. Με αυτό το πειστικό τέχνασμα, κατάφερε να πείσει το θύμα να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στο σπίτι της. Στη συνέχεια, της ζήτησε να τα παραδώσει σε έναν συνεργό της, με το πρόσχημα της ασφαλούς φύλαξής τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από την ηλικιωμένη το ποσό των 15.000 ευρώ και τρεις χρυσές λίρες.

Η σύλληψη του δράστη και τα ευρήματα

Για την υπόθεση της εξαπάτησης της ηλικιωμένης, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συλληφθείς ήταν το άτομο που παρέλαβε τα χρήματα και τις χρυσές λίρες από την ηλικιωμένη γυναίκα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της έρευνας που ακολούθησε, στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 930 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του αυτοκινήτου του, καθώς εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ως μέσο για την τέλεση της απάτης και τη μεταφορά των κλοπιμαίων.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους συνεργούς

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εργάζονται εντατικά για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των συνεργών του συλληφθέντα. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας διερευνούν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να αποκαλύψουν το πλήρες δίκτυο των δραστών. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στο ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα να εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις τηλεφωνικών απατών, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή ή και αλλού.

Ο άνδρας που συνελήφθη, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας για να απολογηθεί και να του απαγγελθούν οι κατηγορίες. Οι αρχές τονίζουν τη σημασία της συνεργασίας των πολιτών για την καταπολέμηση τέτοιων εγκληματικών ενεργειών.

Συστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας προς τους πολίτες

Με αφορμή το περιστατικό της τηλεφωνικής απάτης στην Πέλλα, η Ελληνική Αστυνομία εκδίδει εκ νέου συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους σε αυξημένη επαγρύπνηση. Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει εμφατικά στους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες, όπως αστυνομικοί, δικηγόροι, γιατροί ή υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών.

Επίσης, τονίζεται η ανάγκη οι πολίτες να μην αποκαλύπτουν σε κανέναν άγνωστο εάν διατηρούν στο σπίτι τους χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Σε περίπτωση που δεχτούν παρόμοια τηλεφωνήματα ή αντιληφθούν απόπειρα εξαπάτησης, η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, καλώντας τον αριθμό 100, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να αποτραπούν εγκληματικές ενέργειες.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit