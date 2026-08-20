Τρισάγιο στη Χαλκιδική για τη μολδαβική οικογένεια που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο

Αύριο, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη Χαλκιδική, στη μνήμη της οικογένειας από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 40 ημέρες. Η τελετή θα λάβει χώρα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, στον τόπο της τραγωδίας. Η 7χρονη κόρη της οικογένειας, Πατρίτσια, η οποία επέζησε και τραυματίστηκε σοβαρά, επέστρεψε πρόσφατα στη Μολδαβία για να συνεχίσει τον μακρύ δρόμο της αποκατάστασης.

Η τραγωδία και τα θύματα

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όταν το αυτοκίνητο της μολδαβικής οικογένειας, που βρισκόταν για διακοπές στη Χαλκιδική, συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο. Η σύγκρουση έλαβε χώρα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τριών μελών της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, η 28χρονη μητέρα και η μόλις έξι μηνών κόρη της έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Ο 35χρονος πατέρας της οικογένειας υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα, ενώ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Η μοναδική επιζήσασα του δυστυχήματος ήταν η μεγαλύτερη κόρη, η Πατρίτσια, ηλικίας 7 ετών.

Το τρισάγιο και το σημείο της μνήμης

Το τρισάγιο θα τελεστεί αύριο, στις 5 το απόγευμα, από ιερέα της Ιεράς Μητρόπολης Κασσανδρείας, με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών από τον θάνατο των τριών Μολδαβών. Στον τόπο του δυστυχήματος, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση, έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι.

Εκτός από το εκκλησάκι, στο σημείο της τραγωδίας έχουν αφεθεί κεριά, ενώ βρέθηκε και μία κουκλίτσα, η οποία πιθανότατα ανήκε στην 7χρονη Πατρίτσια. Αυτά τα αντικείμενα αποτελούν σιωπηλές μαρτυρίες της τραγωδίας και της μνήμης που διατηρείται για τα θύματα.

Η αποκατάσταση της Πατρίτσια

Η 7χρονη Πατρίτσια, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, είχε μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για νοσηλεία. Την περασμένη Παρασκευή, το κοριτσάκι αναχώρησε από την Ελλάδα με ασθενοφόρο με προορισμό τη Μολδαβία.

Εκεί, στη γενέτειρά της, θα συνεχίσει τον μακρύ δρόμο της αποκατάστασης, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Η επιστροφή της στη Μολδαβία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στην προσπάθεια ανάρρωσής της.

Η συμβολική πρωτοβουλία και οι δηλώσεις του Προξένου

Ο Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, Γεώργιος Παλάζης, αναφέρθηκε στη συμβολική πρωτοβουλία του τρισαγίου. Σε δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι είχε υποσχεθεί στους συγγενείς των θυμάτων αυτή την κίνηση μνήμης. Ο κ. Παλάζης εξέφρασε τον συγκλονισμό του από την επίσκεψη στο σημείο της τραγωγίας, όπου βρήκε την κουκλίτσα.

Ο Επίτιμος Πρόξενος συμπλήρωσε ότι το τρισάγιο αποτελεί έναν «μικρό αλλά ουσιαστικό φόρο τιμής στα θύματα». Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε την τελετή ως έναν «συμβολικό δεσμό μεταξύ του ελληνικού και του μολδαβικού λαού», τονίζοντας τη σημασία της για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ένα παιχνίδι της μοίρας

Ο κ. Παλάζης αναφέρθηκε και σε ένα ακόμη «παιχνίδι της μοίρας» που συνδέεται με την τραγωδία. Η θεία που ανέλαβε την κηδεμονία του 7χρονου κοριτσιού έχει γενέθλια στις 15 Ιουλίου. Αυτή ήταν η ακριβής ημέρα που σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τον Πρόξενο, η οικογένεια ευχόταν στη θεία τα «χρόνια πολλά» λίγη ώρα προτού χαθεί στην άσφαλτο, προσθέτοντας μια επιπλέον θλιβερή διάσταση στην ήδη βαρύτατη απώλεια.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsbeast