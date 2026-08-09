Επιχείρηση-εξπρές πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία στο Ελαφονήσι Χανίων, προχωρώντας στη σύλληψη ενός παρκαδόρου –για έβδομη φορά– αλλά και του ιδιοκτήτη ιδιωτικού πάρκινγκ για παράνομη άγρα πελατών.

Πώς έπεσαν στην «παγίδα» των αστυνομικών

Ο υπάλληλος της επιχείρησης, φοstatic φωσφοριζέ γιλέκο, ρύθμιζε την κυκλοφορία στον δρόμο και έκανε σήματα στα διερχόμενα οχήματα προκειμένου να τα κατευθύνει προς το ιδιωτικό πάρκινγκ. Ωστόσο, δεν γνώριζε ότι σε ένα από τα αυτοκίνητα επέβαιναν αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι είχαν μεταμφιεστεί σε τουρίστες.

Μόλις ο παρκαδόρος επιχείρησε να τους οδηγήσει στον χώρο στάθμευσης, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης με τον ίδιο τρόπο

Μετά τη σύλληψη του υπαλλήλου, ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ αποφάσισε να αναλάβει δράση ο ίδιος. Φόρεσε το φωσφοριζέ γιλέκο και βγήκε στον δρόμο για να συνεχίσει την άγρα πελατών.

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σημείο, ο ιδιοκτήτης δεν τους αναγνώρισε, τους πέρασε ξανά για τουρίστες και προσπάθησε να τους κατευθύνει στην επιχείρησή του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και αυτός.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. παρακολουθούνταν και καταγραφόταν καθ' όλη τη διάρκειά της από drone.