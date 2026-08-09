Τραγωδία σε πισίνα στην Πάρο: Η δραματική προσπάθεια του μπάρμαν να σώσει το 4χρονο παιδί

Στιγμές έντονης συγκίνησης και αγωνίας εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πισίνα ενός beach bar στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του. Ο μπάρμαν της επιχείρησης, χωρίς δεύτερη σκέψη, έσπευσε να βουτήξει στο νερό προκειμένου να ανασύρει το παιδί.

Το μικρό αγόρι εντοπίστηκε από δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια. Ο μπάρμαν, που βρισκόταν κοντά, έτρεξε αμέσως προς την πισίνα και βούτηξε για να βγάλει το παιδί από το νερό.

Η αγωνιώδης προσπάθεια ανάνηψης

Αφού ανέσυρε το παιδί, ξεκίνησε μια επείγουσα προσπάθεια παροχής πρώτων βοηθειών. Παρά τη κινητοποίηση των παρευρισκόμενων, το παιδί δεν παρουσίαζε καμία αντίδραση.

Στο σημείο έφτασε και γιατρός, ο οποίος προσέφερε βοήθεια στην προσπάθεια επαναφοράς του 4χρονου. Οι παρόντες συνέχισαν τις προσπάθειες μέχρι την άφιξη των διασωστών, οι οποίοι παρέλαβαν το παιδί και το μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες, οι γιατροί επιβεβαίωσαν λίγο αργότερα τον θάνατό του, προκαλώντας θλίψη στην οικογένειά του και σοκ στους μάρτυρες της τραγωδίας.

Ερωτήματα για την ασφάλεια της πισίνας

Οι Αρχές τώρα προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που προηγήθηκαν της τραγωδίας. Ένα από τα κύρια ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι πώς το 4χρονο παιδί βρέθηκε στην πισίνα χωρίς να γίνει αντιληπτό. Επίσης, εξετάζεται αν τηρούνταν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον χώρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν στο beach bar, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν και τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας.

Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τα κρίσιμα λεπτά πριν από τον εντοπισμό του παιδιού στην πισίνα. Ο ιδιοκτήτης του beach bar έχει προσαχθεί, καθώς φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης στον χώρο.

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα, ενώ διερευνούν αν τηρούνταν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Οι αστυνομικοί ερευνούν επίσης την ύπαρξη οπτικού υλικού, όπως βίντεο από κάμερες, που σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες θα μπορέσουν να φωτίσουν περαιτέρω την υπόθεση.