Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Η σύλληψή του και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα ακολούθησαν το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο ρίχνει φως στα αίτια της έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους.

Το πόρισμα-φωτιά: 50 καταθέσεις και διαρροή διαρκείας

Ο ογκωδέστατος φάκελος της δικογραφίας περιλαμβάνει περισσότερες από 50 καταθέσεις εργαζομένων και στελεχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

Η οσμή προπανίου ήταν έντονη στο εργοστάσιο ήδη από τον Ιούνιο, ωστόσο οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων φέρονται να αγνοήθηκαν.

Οι ανασκαφές στα οκτώ σημεία του εργοστασίου έδειξαν πως η διαρροή προπανίου ήταν πολύμηνη, πιθανότατα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο φαίνεται πως ήταν η αιτία που μετέτρεψε τον χώρο σε «βόμβα».



Σοβαρές παραλείψεις και κενά ασφαλείας

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η διοίκηση είχε λάβει προσφορές για τεχνικές εργασίες, οι οποίες όμως δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.

Κόστος και χρόνο: Οι εργασίες φέρονται να μην προχώρησαν λόγω του κόστους (περίπου 35.000 ευρώ) αλλά και της ανάγκης να κλείσει το εργοστάσιο για μία εβδομάδα.



Συστήματα ασφαλείας: Φωτογραφίες αποκαλύπτουν πως η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης, ενώ οι ακροδέκτες της παρέμεναν ασύνδετοι για μεγάλο διάστημα.



Αποστάσεις ασφαλείας: Αν και οι δεξαμενές είχαν πιστοποίηση λειτουργίας, δεν τηρούσαν τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας από την επιχείρηση.





Τα επόμενα βήματα της ανάκρισης

Ο κατηγορούμενος ενδέχεται να ζητήσει νέα 48ωρη προθεσμία, ώστε να απολογηθεί την Πέμπτη. Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τα πορίσματα από το Πολυτεχνείο και το Χημείο του Κράτους, ενώ εξετάζονται σε βάθος χρόνου οι αρχικές άδειες και οι μελέτες των μηχανικών για την εγκατάσταση των σωληνώσεων.

