Στο φως της δημοσιότητας έρχονται αποκαλυπτικές εικόνες που καταγράφουν τις προσωπικές στιγμές του 54χρονου Έλληνα σμήναρχου με τους Κινέζους πράκτορες που τον στρατολόγησαν. Οι φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν το φθινόπωρο του 2024 κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Σινικό Τείχος, απεικονίζουν τον αξιωματικό να ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στους ανθρώπους που τον ενέπλεξαν στο δίκτυο κατασκοπείας.

Η Στρατολόγηση και η Μέθοδος Προσέγγισης

Η εμπλοκή του σμήναρχου ξεκίνησε πριν από περίπου 1,5 χρόνο με μια φαινομενικά αθώα αφορμή.

Η Προσέγγιση: Ο Κινέζος με το όνομα «Στίβεν» τον πλησίασε μέσω social media, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο σμήναρχος μάθαινε την κινεζική γλώσσα.

Το Πρόσχημα: Ο Στίβεν παρουσιάστηκε ως στέλεχος εταιρείας συστημάτων επικοινωνιών, αντικείμενο παρόμοιο με αυτό του Έλληνα αξιωματικού.

Το Ταξίδι στο Πεκίνο: Ο 54χρονος ταξίδεψε στην Κίνα για σεμινάριο γλωσσών χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του. Εκεί συνάντησε τον Στίβεν αλλά και έναν ανώτερο ιεραρχικά Κινέζο, ο οποίος ζήτησε τη στρατολόγησή του.

Ο Τρόπος Δράσης και οι Πληρωμές

Μετά τη στρατολόγησή του, ο σμήναρχος εφοδιάστηκε με ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή διαβίβαση των πληροφοριών:

Κρυπτογραφημένο Κινητό: Του δόθηκε συσκευή με ειδικό λογισμικό για την αποστολή απόρρητων στοιχείων.

Ψηφιακό Πορτοφόλι: Οι αμοιβές του καταβάλλονταν μέσω ψηφιακού πορτοφολιού που ήταν προεγκατεστημένο στο κινητό.

Συναντήσεις στην Ελλάδα: Οι επαφές συνεχίστηκαν και επί ελληνικού εδάφους το 2025, όταν ο Κινέζος σύνδεσμος επισκέφθηκε τη χώρα μας.

Η Απολογία και οι Εκβιασμοί

Στην απολογία του, ο προφυλακισμένος πλέον σμήναρχος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως οι πληροφορίες κατέληγαν σε ξένο κράτος, αλλά θεωρούσε ότι συνεργαζόταν με ιδιωτική συμβουλευτική εταιρεία. Υποστήριξε, επίσης, ότι μετά το ταξίδι του στην Κίνα άρχισε να δέχεται εκβιασμούς, οι οποίοι τον ανάγκασαν να συνεχίσει τη δράση του.

«Ζητώ συγγνώμη από τις Ένοπλες Δυνάμεις και την πατρίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 54χρονος, προσπαθώντας να εξηγήσει τη θέση του ενώπιον των δικαστικών αρχών.

