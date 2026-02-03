Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα ακρωτηρίασε το αυτί του συντρόφου της με μια δαγκωματιά!

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα ακρωτηρίασε το αυτί του συντρόφου της με μια δαγκωματιά!

Ένα απίστευτο περιστατικό αγριότητας και ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια ενός έντονου καυγά στην περιοχή των Αμπελοκήπων, μια γυναίκα επιτέθηκε στον 57χρονο σύντροφό της με έναν τρόπο που θυμίζει σκηνή από θρίλερ, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Το χρονικό της επίθεσης
Ο διαπληκτισμός του ζευγαριού μέσα στο σπίτι τους ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Πάνω στην ένταση, η γυναίκα όρμησε στον άνδρα και τον δάγκωσε στο αυτί με τόση μανία, που κατάφερε να του αποκόψει ολόκληρο κομμάτι από το πτερύγιο!

Στο νοσοκομείο το θύμα, στις Αρχές η δράστιδα
Ο 57χρονος, μέσα στο σοκ και τον πόνο, κατάφερε να καλέσει την αστυνομία.

  • Ιατρική βοήθεια: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου οι γιατροί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στο αυτί του.
  • Σύλληψη: Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έμειναν έκπληκτοι από την αγριότητα του επεισοδίου. Η γυναίκα συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Η έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία
Την υπόθεση έχει αναλάβει το εξειδικευμένο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Η δράστιδα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να εξηγήσει την αποτρόπαια πράξη της, ενώ το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο την έξαρση της βίας μέσα στις σχέσεις, ανεξαρτήτως φύλου.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 48χρονος Χρήστος Μαντίδης – 14 ημέρες μετά την εξαφάνισή του

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Ο πατέρας βρήκε τα ίχνη της στη Γερμανία – Γιατί η Αστυνομία έμεινε στο «σημείο μηδέν»;
Κοινωνία

Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Ο πατέρας βρήκε τα ίχνη της στη Γερμανία – Γιατί η Αστυνομία έμεινε στο «σημείο μηδέν»;

Επιδότηση 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην επαρχία: Λύση για το δημογραφικό ή «ασπιρίνη» σε μια ερημοποιημένη χώρα;
Οικονομία

Επιδότηση 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην επαρχία: Λύση για το δημογραφικό ή «ασπιρίνη» σε μια ερημοποιημένη χώρα;

«Ανάρπαστο» το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ: 10.000 θέσεις εργασίας για γυναίκες – Πώς θα πάρετε έως 1.000 ευρώ τον μήνα
Οικονομία

«Ανάρπαστο» το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ: 10.000 θέσεις εργασίας για γυναίκες – Πώς θα πάρετε έως 1.000 ευρώ τον μήνα

Συνταγματική Αναθεώρηση με «αστερίσκους»: Το σχέδιο για τη μονιμότητα στο Δημόσιο και τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις
Πολιτική

Συνταγματική Αναθεώρηση με «αστερίσκους»: Το σχέδιο για τη μονιμότητα στο Δημόσιο και τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Χωρίς ταξί η Αθήνα για 48 ώρες: Πώς θα κινηθείτε σήμερα και αύριο – Οι 3 αλλαγές που φέρνουν «πόλεμο»
Κοινωνία

Χωρίς ταξί η Αθήνα για 48 ώρες: Πώς θα κινηθείτε σήμερα και αύριο – Οι 3 αλλαγές που φέρνουν «πόλεμο»