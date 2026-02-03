Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα ακρωτηρίασε το αυτί του συντρόφου της με μια δαγκωματιά!

Ένα απίστευτο περιστατικό αγριότητας και ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια ενός έντονου καυγά στην περιοχή των Αμπελοκήπων, μια γυναίκα επιτέθηκε στον 57χρονο σύντροφό της με έναν τρόπο που θυμίζει σκηνή από θρίλερ, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο διαπληκτισμός του ζευγαριού μέσα στο σπίτι τους ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Πάνω στην ένταση, η γυναίκα όρμησε στον άνδρα και τον δάγκωσε στο αυτί με τόση μανία, που κατάφερε να του αποκόψει ολόκληρο κομμάτι από το πτερύγιο!

Στο νοσοκομείο το θύμα, στις Αρχές η δράστιδα

Ο 57χρονος, μέσα στο σοκ και τον πόνο, κατάφερε να καλέσει την αστυνομία.

Ιατρική βοήθεια: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου οι γιατροί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στο αυτί του.



Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου οι γιατροί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στο αυτί του. Σύλληψη: Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έμειναν έκπληκτοι από την αγριότητα του επεισοδίου. Η γυναίκα συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Η έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

Την υπόθεση έχει αναλάβει το εξειδικευμένο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Η δράστιδα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να εξηγήσει την αποτρόπαια πράξη της, ενώ το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο την έξαρση της βίας μέσα στις σχέσεις, ανεξαρτήτως φύλου.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 48χρονος Χρήστος Μαντίδης – 14 ημέρες μετά την εξαφάνισή του