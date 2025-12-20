Στο σημείο όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα από το κινητό τηλέφωνο του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής Φως στο Τούνελ, φωτίζοντας νέες πτυχές της υπόθεσης που κρατά σε αγωνία την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

Το εξωτερικό συνεργείο ακολούθησε τη διαδρομή που, σύμφωνα με τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας, φέρεται να διέσχισε ο 33χρονος γιατρός με το αυτοκίνητό του την ημέρα της εξαφάνισής του, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Η πορεία αυτή καταλήγει σε ένα δύσβατο σημείο, όπου εκτιμάται ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του λόγω μηχανικής βλάβης.

Στην περιοχή μίλησε και ο Παντελής Καπαρουδάκης, πρόεδρος των Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών που συμμετέχουν από την πρώτη στιγμή στις έρευνες, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για terrain ιδιαίτερα απαιτητικό, με πολλά σημεία που δυσκολεύουν τον εντοπισμό ανθρώπινων ιχνών.

«Είδα το πρόσωπό του – έτρεχε προς τα χωράφια»

Η εκπομπή βρέθηκε επίσης στα Χανιά και συγκεκριμένα στο χωριό Πεμόνια, μόλις δύο χιλιόμετρα από το σημείο όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου. Εκεί, σοβαρός μάρτυρας περιέγραψε μια συνάντηση που, όπως δηλώνει, δεν μπορεί να ξεχάσει.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση. Καθώς οδηγούσε προς το σπίτι του, είδε έναν άνδρα να κινείται πεζός. Όταν άναψε τους προβολείς, ο άγνωστος πανικοβλήθηκε και άρχισε να τρέχει προς τα χωράφια.

«Τον είδα καθαρά στο πρόσωπο. Τα μάτια του ήταν ορθάνοιχτα, είχε έντονο βλέμμα και φορούσε μαύρο φούτερ με κατεβασμένη κουκούλα. Τότε δεν γνώριζα ότι υπήρχε εξαφάνιση. Όταν όμως είδα τη φωτογραφία στο Silver Alert, τον αναγνώρισα αμέσως», δήλωσε, τονίζοντας πως ειδοποίησε την Αστυνομία και υπέδειξε το σημείο όπου είχε γίνει το περιστατικό.

Ο ίδιος μίλησε και για ακατοίκητα σπίτια στην περιοχή, στα οποία θα μπορούσε κάποιος να βρει προσωρινό καταφύγιο από το κρύο, ενώ επεσήμανε πως από τα χωράφια μπορεί κανείς να φτάσει με τα πόδια σε κατοικημένες περιοχές μέσα σε λίγα λεπτά.

Η αγωνία της οικογένειας

Η αγωνία για την τύχη του Αλέξη Τσικόπουλου μεγαλώνει όσο περνούν οι μέρες. Ο πατέρας του, Γιώργος Τσικόπουλος, μίλησε στο «Τούνελ» με φωνή που πρόδιδε την αγωνία αλλά και την ελπίδα ότι ο γιος του θα βρεθεί ζωντανός.

«Δεν θέλω να πιστεύω το χειρότερο, αν και περνάει από το μυαλό μου», ανέφερε, περιγράφοντας την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Όπως είπε, ο Αλέξης του είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν αισθανόταν καλά και του ζήτησε να τον βρει. Όταν όμως έφτασε στην Κρήτη, τα ίχνη του είχαν ήδη χαθεί.

Αναφερόμενος στην επαγγελματική του πορεία, μίλησε με υπερηφάνεια για το ήθος και την αφοσίωσή του στους ασθενείς, αφήνοντας αιχμές για εντάσεις και συμπεριφορές στον χώρο εργασίας του που τον είχαν επηρεάσει ψυχολογικά.

«Συνεργάζομαι μόνο με την Αστυνομία»

Η μητέρα του αγνοούμενου γιατρού βρίσκεται στην Κρήτη και συμμετέχει ενεργά στις έρευνες. Στην εκπομπή ξεκαθάρισε τη στάση της σχετικά με ιδιώτη ερευνητή που είχε ισχυριστεί ότι μπορούσε να εντοπίσει τον γιο της με «κβαντική τεχνολογία».

«Μας έδωσε ελπίδες, μεγάλες ελπίδες, και μετά κατέρρευσα», είπε, τονίζοντας πως πλέον συνεργάζεται αποκλειστικά με τις Αρχές και απευθύνει έκκληση σε εθελοντές να συνδράμουν μόνο σε συνεννόηση με την Αστυνομία.

«Ήταν αγαπητός σε όλους»

Στο «Τούνελ» μίλησε και η σπιτονοικοκυρά του 33χρονου, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, αφοσιωμένο στη δουλειά του και ιδιαίτερα αγαπητό στους ασθενείς του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε, στο σπίτι του δεν υπήρχαν ενδείξεις φυγής: τα προσωπικά του αντικείμενα ήταν στη θέση τους, το λάπτοπ και τα βιβλία του πάνω στο κρεβάτι, ακόμη και το πλυντήριο ρούχων είχε μείνει ανοιχτό.

Η υπόθεση του Αλέξη Τσικόπουλου παραμένει ανοιχτή, με τις μαρτυρίες και τα στοιχεία να συνθέτουν ένα παζλ γεμάτο ερωτήματα. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η ελπίδα της οικογένειας και όσων τον αναζητούν παραμένει ζωντανή.

