Αλυσίδες στο αυτοκίνητο: Πότε απαιτούνται και ποιο είναι το πρόστιμο

Κατά τους χειμερινούς μήνες, η οδική ασφάλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προετοιμασία των οδηγών. Ένα από τα βασικά μέτρα που προβλέπει η νομοθεσία είναι ο εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα, όπως αλυσίδες, χιονοκουβέρτες ή χιονολάστιχα. Όταν αυτή η υποχρέωση δεν τηρείται και οι συνθήκες το απαιτούν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

Πόσο είναι το πρόστιμο

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόστιμο ανέρχεται στα 80 ευρώ. Επιβάλλεται σε οδηγούς που κινούνται χωρίς τα απαραίτητα αντιολισθητικά μέσα, τη στιγμή που η χρήση τους είναι υποχρεωτική λόγω καιρικών συνθηκών ή σχετικής απόφασης των αρχών.

Πότε επιβάλλεται το πρόστιμο

Η Τροχαία ή η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να βεβαιώσει παράβαση όταν ισχύει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

- Ο οδηγός κινείται σε δρόμο όπου έχει εκδοθεί επίσημη οδηγία ή απόφαση για υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών μέσων.

- Οι καιρικές συνθήκες, όπως έντονη χιονόπτωση ή παγετός, καθιστούν την κυκλοφορία επικίνδυνη χωρίς αλυσίδες ή αντίστοιχα μέσα.

- Ο οδηγός δεν διαθέτει αντιολισθητικά μέσα στο όχημα ή τα έχει, αλλά δεν μπορεί να τα τοποθετήσει σωστά όταν του ζητηθεί.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την κατοχή αλυσίδων

Η υποχρέωση εφοδιασμού καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1144/Β/14-03-2022). Σύμφωνα με αυτήν:

- Όλα τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν αλυσίδες, χιονοκουβέρτες ή ειδικά χειμερινά ελαστικά

- για το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου κάθε έτους.

Σημαντικό: η περίοδος αυτή αφορά την υποχρέωση κατοχής και όχι μόνιμη χρήση.

Πότε είναι υποχρεωτική η χρήση

Η χρήση των αντιολισθητικών μέσων –και κατ’ επέκταση ο κίνδυνος προστίμου– ενεργοποιείται μόνο όταν:

- επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιόνι ή παγετός), και

- έχει προηγηθεί επίσημη ανακοίνωση ή απόφαση από τις αρμόδιες αρχές, όπως η Τροχαία ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για συγκεκριμένες περιοχές ή οδικά δίκτυα.

Με άλλα λόγια, δεν επιβάλλεται πρόστιμο απλώς και μόνο επειδή δεν έχετε αλυσίδες στο αυτοκίνητο με καλό καιρό, ακόμη κι αν βρισκόμαστε μέσα στην περίοδο 1/10–30/4. Το πρόστιμο αφορά αποκλειστικά την έλλειψη ή τη μη χρήση τους όταν αυτό είναι απαραίτητο και έχει επισήμως ζητηθεί.

Τι πρέπει να θυμάστε

Η κατοχή αντιολισθητικών μέσων δεν είναι τυπική υποχρέωση, αλλά ζήτημα ασφάλειας. Το πρόστιμο των 80 ευρώ είναι το μικρότερο κόστος μπροστά στον κίνδυνο ατυχήματος, γι’ αυτό και η σωστή προετοιμασία πριν από κάθε χειμερινή μετακίνηση είναι απαραίτητη.

