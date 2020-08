New York Times: Η Ελλάδα φορτώνει πρόσφυγες σε φουσκωτά και τους εγκαταλείπει στο Αιγαίο

Για παράνομες και εξαιρετικά επικίνδυνες επαναπροωθήσεις προσφύγων από την Ελλάδα κάνουν λόγο, σε εκτενέστατο δημοσίευμά τους που αναρτήθηκε την Παρασκευή, οι New York Times.



Επικαλούμενη πληροφορίες από τρεις διαφορετικούς οργανισμούς παρακολούθησης και καταγραφής των όσων λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο, δύο ακαδημαϊκές μελέτες, την τουρκική ακτοφυλακή αλλά και παραθέτοντας μαρτυρίες προσφύγων, η εφημερίδα κάνει λόγο για παράνομες απελάσεις που δεν περιορίζονται σε αιτούντες άσυλο οι οποίοι προσεγγίζονται από πλοία του λιμενικού πριν φτάσουν σε ελληνικό έδαφος, αλλά αφορούν και πρόσφυγες που έφτασαν σε κάποιο ελληνικό νησί και οι οποίοι, σύμφωνα με τους New York Times, εξαναγκάστηκαν να επιβιβαστούν σε φουσκωτές σχεδίες τις οποίες η ελληνική ακτοφυλακή οδήγησε στα τουρκικά χωρικά ύδατα.



«Από τον Μάρτιο, τουλάχιστον 1.072 αιτούντες άσυλο έχουν εγκαταλειφθεί στη θάλασσα σε τουλάχιστον 31 διαφορετικές απελάσεις», αναφέρουν οι New York Times, σημειώνοντας ότι η αμερικανική εφημερίδα συνομίλησε με θύματα πέντε εκ των δεκάδων αυτών περιστατικών, ενώ ανέλυσε φωτογραφικά τεκμήρια που αφορούν και τις 31 περιπτώσεις.



Μηταράκης: Η τουρκική ακτοφυλακή αναφέρεται ως πηγή



Σε μια μάλλον αμήχανη απάντηση στο δημοσίευμα των New York Times, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, αποφεύγει να απαντήσει επί της ουσίας στα ντοκουμέντα που παρουσιάζει το αμερικανικό έντυπο, επιχειρώντας απλώς να αμφισβητήσει εμμέσως την αξιοπιστία τους επειδή μία εκ των πηγών που επικαλούνται οι NYT είναι η τουρκική ακτοφυλακή.



Όσο για τις μαρτυρίες των προσφύγων που υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματα παράνομων επαναπροωθήσεων, ο Νότης Μηταράκης αναφέρει ότι « δεν προκύπτουν στοιχεία ότι τα πρόσωπα αυτά διατρέχουν κίνδυνο στην Τουρκία και κατά συνέπεια δύνανται να αιτηθούν διεθνούς προστασίας εκεί».



Αναλυτικά η απαντητική δήλωση:



«Η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και σέβεται απολύτως τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο.



Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή έχει διασώσει, τα τελευταία χρόνια, δεκάδες χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο Πέλαγος και χάρη στις προσπάθειες του, το 2020, είχαμε μόνο ένα θανατηφόρο συμβάν.



Παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει την μεταναστευτική κρίση, και παρά την πανδημία του κορωνοϊού, συνεχίζουμε να παράσχουμε άσυλο σε όσους το δικαιούνται. Και σήμερα η χώρα μας φιλοξενεί 160 χιλιάδες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.



Την ίδια στιγμή, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε σθεναρά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπεται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αρνούμαστε κατηγορηματικά ισχυρισμούς που διατυπώνονται για το αντίθετο. Σημειώνουμε ότι η Τουρκική Ακτοφυλακή αναφέρεται ως πηγή.



Συμπληρωματικά, επισημαίνουμε ότι από τις συνεντεύξεις που δημοσιεύονται από πρόσφυγες, οι οποίοι τώρα διαμένουν στην Τουρκία, δεν προκύπτουν στοιχεία ότι τα πρόσωπα αυτά διατρέχουν κίνδυνο στην Τουρκία και κατά συνέπεια δύνανται να αιτηθούν διεθνούς προστασίας εκεί.»