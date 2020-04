Ηλίας Μόσιαλος: Η χιουμοριστική ανάρτηση για τις επιπτώσεις της καραντίνας στους παντρεμένους

Τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε ένα παντρεμένο ζευγάρι η πολυήμερη καραντίνα έθιξε με μια χιουμοριστική ανάρτησή του στο Facebook o Ηλίας Μόσιαλος. Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics και εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς για τον κορωνοϊό δημοσίευσε στη σελίδα του μια φωτογραφία που του έστειλε ένας φίλος που ζει στη Βιέννη. Σε αυτή απεικονίζεται ένα σπίτι, στο μπαλκόνι του οποίου βρίσκεται κρεμασμένο ένα πανό που γράφει «My husband is for sale» (πωλείται ο σύζυγός μου).

«45η μέρα καραντίνας» σχολιάζει στη λεζάντα ο καθηγητής...

Το υποχρεωτικό lockdown που έχει επιβληθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες σε πολλές χώρες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού έχει μεταμορφώσει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πολίτες διαφόρων χωρών είδαν ξαφνικά την ζωή τους να αλλάζει, και βρέθηκαν αναγκασμένοι να περνούν τη μέρα τους «μέσα στους τέσσερις τοίχους», είτε μόνοι τους ειτε με μέλη της οικογένειάς τους.

Όπως είναι φυσικό αρκετές σχέσεις έχουν δοκιμαστεί από την καθημερινή τριβή, με άλλα ζευγάρια να βγαίνουν πιο δυνατά και άλλα να μη βλέπουν την ώρα να αρθούν τα μέτρα για να το... διαλύσουν.

protothema