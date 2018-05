Μια μαντινάδα στα αγγλικά για τον Κάρολο και την Καμίλα!

Οι Κρητικοί ως γνωστόν λατρεύουν τις μαντινάδες. Όπως φαίνεται μάλιστα μπορούν να τις προσαρμόσουν και στα… αγγλικά για χάρη των υψηλών προσκεκλημένων. Αυτό ακριβώς έκαναν για τον Πρίγκιπα Κάρολο και την Καμίλα, που σήμερα πραγματοποιούν επίσκεψη στο Ηράκλειο.

Ο Παναγιώτης Μαρκογιαννάκης από τα Μάλια, θέλοντας να τιμήσει το πριγκιπικό ζεύγος, έφτιαξε μια μαντινάδα στα αγγλικά και τους την αφιέρωσε, απαγγέλλοντάς τη, στο Ράδιο Κρήτη.

"Welcome to the island of Crete,

with your great wife,

My Prince, I wish you all the best,

and have a happy life"