Αυξημένη κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες εμφανίζεται η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας έως τις 14:00 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί σε 15:00 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, το ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες διαμορφώθηκε στο 45,5%.

Το αντίστοιχο ποσοστό την ίδια ώρα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν τον Ιούλιο του 2023, ήταν 40,5%. Η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της συμμετοχής αναμένεται στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας), ενώ οι κάλπες θα κλείσουν στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας).

Η πορεία της συμμετοχής στις κάλπες

Η αυξημένη προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εκλογικής διαδικασίας έως το απόγευμα. Το ποσοστό του 45,5% δείχνει μια σαφή τάση για μεγαλύτερη συμμετοχή σε σύγκριση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Υπενθυμίζεται ότι το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του 2023 είχε διαμορφωθεί στο 66,6%. Σχεδόν 39 εκατομμύρια Ισπανοί πολίτες κλήθηκαν να προσέλθουν στις κάλπες από τις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας), με αναφορές του Γαλλικού Πρακτορείου να κάνουν λόγο για ουρές που είχαν αρχίσει να σχηματίζονται από νωρίς σε αρκετά εκλογικά τμήματα.

Οι εκκλήσεις του Πέδρο Σάντσεθ

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του, κάλεσε τους Ισπανούς να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως ένα ποσοστό συμμετοχής στο 75% και άνω θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια προοδευτική πλειοψηφία.

Αφού ψήφισε στη Μαδρίτη, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε στα αγγλικά προς τους εκπροσώπους του Τύπου ότι η ψηφοφορία είναι «πολύ σημαντική όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά και για την Ευρώπη». Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να κινητοποιηθούν μαζικά και να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, οι οποίες βρίσκονται στα πρόθυρα της εξουσίας. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε άλλες κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις που αναμένονται στην ΕΕ τους επόμενους μήνες, όπως οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και οι βουλευτικές εκλογές στην Πολωνία και την Ιταλία.

Οι προβλέψεις των δημοσκοπήσεων και το Λαϊκό Κόμμα

Οι δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν των εκλογών προέβλεπαν νίκη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP). Το κόμμα αυτό, μαζί με το ακροδεξιό Vox, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει το όριο των 176 εδρών που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στην κάτω βουλή.

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη του Λαϊκού Κόμματος (PP) του συντηρητικού Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, 65 ετών. Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή δεν περιλαμβάνει απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός που θα μπορούσε να τον ωθήσει να αναζητήσει τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό ζήτησε από τους Ισπανούς να «ψηφίσουν με μ».

Το διακύβευμα της ψηφοφορίας

Η τρέχουσα εκλογική αναμέτρηση κρίνει την παραμονή του Πέδρο Σάντσεθ στην ηγεσία της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, η δεξιά παράταξη, η οποία εμφανίζεται ως φαβορί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ελπίζει να επικρατήσει.

Μια πιθανή επικράτηση της δεξιάς θα μπορούσε να ανοίξει τις πύλες της κυβέρνησης στην ακροδεξιά για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο, πριν από πενήντα χρόνια. Στις εκλογές του 2023, το Λαϊκό Κόμμα είχε κερδίσει τις περισσότερες ψήφους, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει επαρκή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki