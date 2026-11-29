Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) σχολίασε την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας «ανέκδοτο» την προσπάθειά του να εμφανίζεται ότι διαπραγματεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το συμφέρον των αγροτών. Σύμφωνα με το κόμμα, η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική που πλήττει τον αγροτικό κλάδο και τους κυνηγά με διώξεις επειδή αγωνίζονται. Το ΚΚΕ παρουσίασε επίσης τις δικές του προτάσεις για την ουσιαστική στήριξη του Έλληνα αγρότη.

«Ανέκδοτο» οι διαπραγματεύσεις στην ΕΕ

Στο σχόλιό του, το ΚΚΕ υπογράμμισε ότι «συνιστά ανέκδοτο να παριστάνει ο κ. Μητσοτάκης ότι δήθεν διαπραγματεύεται στην Ε.Ε. για το συμφέρον των αγροτών». Το κόμμα τονίζει πως η κυβέρνηση, με την πολιτική της, έχει «τσακίσει» τους αγρότες και τους «κυνηγά με διώξεις» επειδή επιλέγουν να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους.

Η αναφορά αυτή ήρθε ως απάντηση στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, με το ΚΚΕ να αμφισβητεί την ειλικρίνεια των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν ταυτόχρονα εφαρμόζει μέτρα που θεωρεί επιζήμια για τον αγροτικό τομέα.

Οι προτάσεις του ΚΚΕ για τη στήριξη των αγροτών

Το ΚΚΕ διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για την ουσιαστική στήριξη των Ελλήνων αγροτών. Εάν η κυβέρνηση επιθυμούσε πραγματικά να τους ενισχύσει, θα έπρεπε, σύμφωνα με το κόμμα, να εφαρμόσει άμεσα πλαφόν στις τιμές του ρεύματος, των διυλιστηρίων, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών.

Επιπλέον, το ΚΚΕ ζητά την εξασφάλιση εγγυημένων τιμών για τα αγροτικά προϊόντα, την καταβολή 100% αποζημιώσεων σε περίπτωση ζημιών, καθώς και τη διαγραφή των χρεών των αγροτών προς τις τράπεζες και την εφορία. Αυτές οι προτάσεις παρουσιάζονται ως άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και «πολεμική προετοιμασία»

Το σχόλιο του ΚΚΕ επεκτάθηκε και στις γενικότερες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόμμα επισημαίνει ότι, παρά τις όποιες αντιθέσεις μεταξύ των κρατών μελών, οι διαπραγματεύσεις έχουν ως δεδομένο ότι οι λαοί της Ευρώπης θα «πληρώσουν πολύ ακριβά το “μάρμαρο”» της πολεμικής προετοιμασίας.

Επίσης, το ΚΚΕ αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός στοχεύει στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών ομίλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητά τους. Αυτή η πολιτική, κατά το ΚΚΕ, είναι η αιτία που «βγάζει τους λαούς της Ευρώπης στον δρόμο», καθώς εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως πολιτικής απόχρωσης.

Η διέξοδος βρίσκεται στη σύγκρουση

Καταλήγοντας στο σχόλιό του, το ΚΚΕ υποστήριξε ότι η απάντηση στα προβλήματα δεν βρίσκεται στις «μεταμφιέσεις του αστικού πολιτικού συστήματος» σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Γαλλία. Αντιθέτως, η διέξοδος εντοπίζεται στη σύγκρουση με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολεμική προετοιμασία και την κερδοφορία του κεφαλαίου.

Το κόμμα καλεί τον λαό να δώσει απάντηση σε αυτήν την «κοινή πολιτική» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των «κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης». Προτείνει τον οργανωμένο αγώνα σε συμπόρευση με το ΚΚΕ ως τη μόνη αποτελεσματική οδό για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Με πληροφορίες από: Enikos