Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επισκέφθηκε τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στην Κωνσταντινούπολη, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στήριξης της ελληνικής Ομογένειας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της ζωντανής παρουσίας του Ελληνισμού στην περιοχή, τονίζοντας τον ρόλο της Ρωμιοσύνης ως συνδετικού κρίκου και γέφυρας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, και ακολούθησε τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Η επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Η παρουσία του κ. Τασούλα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης αποτέλεσε τη δεύτερη ημέρα της προσκυνηματικής του επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη. Η επίσκεψη αυτή συνέπεσε με την θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και με τη μνήμη του προστάτη του, Αποστόλου Ανδρέα, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ο οποίος βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Εκεί, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη της Ομογένειας και να εκφράσει την αμέριστη στήριξη της ελληνικής Πολιτείας.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε με έμφαση τη στήριξη τόσο της ελληνικής Πολιτείας όσο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διατήρηση της Ρωμιοσύνης. Τόνισε την κρίσιμη ανάγκη η ελληνική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνει ζωντανή και ενεργή, λειτουργώντας ως ένας ουσιαστικός συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο λαών, του ελληνικού και του τουρκικού.

Το μήνυμα για συνεχή παρουσία του Ελληνισμού

Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την επιθυμία και την προσδοκία η παρουσία του Ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη να μην εξασθενήσει και να μην μετατραπεί σε μια απλή ανάμνηση του παρελθόντος. Αντιθέτως, τόνισε ότι πρέπει να διατηρηθεί συνεχής και αδιάπτωτη, αποτελώντας ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας και του μέλλοντος.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Η παρουσία του Ελληνισμού εδώ να μην καταλήξει σε μια ανάμνηση, αλλά να είναι συνεχής, αδιάπτωτη και να αποτελέσει μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν και το μέλλον, αλλά και μια γέφυρα ανάμεσα στον Ελληνισμό και την τουρκική Πολιτεία, η οποία σήμερα φιλοξενεί όλα αυτά τα προσκυνήματα». Με αυτόν τον τρόπο, αναδείχθηκε η διπλή διάσταση της παρουσίας του Ελληνισμού: αφενός ως ιστορική συνέχεια και αφετέρου ως παράγοντας γεφύρωσης σχέσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους ιστορικούς χώρους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Εκεί, του προσφέρθηκαν και συμβολικά δώρα, σε ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της σημασίας της επίσκεψής του, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ της ελληνικής Πολιτείας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Πριν από την επίσκεψη στη Χάλκη, ο Κωνσταντίνος Τασούλας είχε πραγματοποιήσει μια σημαντική συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στο επιβλητικό ανάκτορο του Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, κατόπιν πρωτοβουλίας του ίδιου του Τούρκου προέδρου.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, καθώς και της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Τις χαρακτήρισε ως σημαντικές γέφυρες φιλίας που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γειτονικές χώρες με μια μακρά και κοινή ιστορική διαδρομή. Επιπλέον, τόνισε ότι οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βάρος στην ανάγκη διατήρησης καλών σχέσεων και συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα.

Οι δηλώσεις για τις μειονότητες ως γέφυρες φιλίας

Η συζήτηση για τις μειονότητες αποτέλεσε ένα κεντρικό σημείο της συνάντησης των δύο προέδρων. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέδειξε τον κομβικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μειονότητες ως παράγοντες προσέγγισης και αμοιβαίας κατανόησης, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών και των λαών τους.

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη δική του οπτική, τονίζοντας τη σημασία της προσέγγισης του ζητήματος των μειονοτήτων πρωτίστως από ανθρωπιστική σκοπιά. Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τις μειονότητες ως κοινή κληρονομιά των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σεβασμό και προστασία των δικαιωμάτων τους.

Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την κοινή αναγνώριση της σημασίας των μειονοτήτων ως στοιχείων που μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας, παρά ως πηγές διαφωνιών. Η συνάντηση και οι επακόλουθες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Χάλκη σηματοδοτούν μια προσπάθεια για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη διατήρηση της ελληνικής παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη.

Με πληροφορίες από: Enikos