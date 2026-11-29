Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση δίωξης εναντίον τεσσάρων προσώπων σχετικά με την υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ και ένας γνωστός εκδότης. Η δικογραφία περιγράφει λεπτομερώς τις οικονομικές πτυχές της υπόθεσης, ενώ παράλληλα, το πολιτικό σκηνικό παρακολουθεί τις εξελίξεις, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να διατηρεί σταθερή στάση σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου η δημόσια συζήτηση για την αποτελεσματικότητα της αντιπολίτευσης εντείνεται, με πρόσφατα δημοσκοπικά στοιχεία να σκιαγραφούν μια συγκεκριμένη εικόνα για την απήχηση των κομμάτων και των ηγετών τους. Η υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στις δικαστικές υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα.

Δίωξη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη σε τέσσερα πρόσωπα, ανάμεσά τους τους ιδιοκτήτες της ΤΕΧΑΝ και έναν πασίγνωστο εκδότη. Η δικογραφία αναφέρει ότι περίπου 248 πολυκέντρα αγοράστηκαν προς 372.000 ευρώ το ένα. Το ποσό αυτό, όπως περιγράφεται, είναι δέκα φορές πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό κόστος για αντίστοιχες εγκαταστάσεις.

Επιπρόσθετα, η δικογραφία καταγράφει ότι σχεδόν 19 εκατομμύρια ευρώ κατέληξαν σε εταιρείες του ομίλου του εκδότη. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, και για όλους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Η ίδια δικογραφία περιγράφει επίσης πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα που στόχευαν ονομαστικά υπαλλήλους ενός δημόσιου οργανισμού, ακριβώς την περίοδο που εκκρεμούσε μια άδεια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα από την αρχή, χωρίς να ζητήσει συγγνώμη για τις θέσεις του.

Οι υποκλοπές και η στάση Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στοχοποιήθηκε από το λογισμικό Predator, διατήρησε αδιάλλακτη στάση στο θέμα των υποκλοπών. Δεν σώπασε ούτε μια μέρα σχετικά με τις αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις, επιμένοντας στην ανάγκη διαλεύκανσης της υπόθεσης. Η στάση του αυτή έχει αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς στην πολιτική αντιπαράθεση.

Αντιθέτως, ο Αλέξης Τσίπρας αρχικά έσπευσε να υποβαθμίσει την υπόθεση των υποκλοπών. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο, κατάλαβε αργά ότι η κοινή γνώμη δεν πείθεται εύκολα από τέτοιες προσεγγίσεις. Η διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς έχει υπογραμμίσει τις διαχωριστικές γραμμές στην αντιπολίτευση.

Εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβερνητικές παραιτήσεις

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι η δικογραφία περιέχει ενδείξεις και ότι θα ζητήσει τη διεξαγωγή προανακριτικής επιτροπής. Αυτή η δήλωση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης παραιτήθηκε από τη θέση του, μαζί με τρεις υφυπουργούς. Ο ίδιος ο κ. Βορίδης ανέφερε τους λόγους της παραίτησής του στην επιστολή του.

Οι παραιτήσεις αυτές προστίθενται σε μια σειρά αποχωρήσεων από την κυβέρνηση. Συνολικά, από το 2019 έχουν καταγραφεί 19 αποχωρήσεις υπουργών και υφυπουργών, γεγονός που αναδεικνύει μια δυναμική ανακατατάξεων στο κυβερνητικό σχήμα. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί ένα ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και ελέγχου.

Η υπόθεση των Τεμπών

Σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, πολλά ερωτήματα παραμένουν ακόμη αναπάντητα. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δεν δέχτηκε να κλείσει το θέμα, επιμένοντας στην ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης και απόδοσης ευθυνών. Η στάση του αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει το κόμμα του στην υπόθεση.

Η επιμονή του στην αναζήτηση απαντήσεων για τα Τέμπη, παρά τις πιέσεις, δείχνει την προσήλωσή του στην ανάδειξη των πτυχών της τραγωδίας που ακόμη δεν έχουν φωτιστεί πλήρως. Το θέμα παραμένει ανοιχτό στην πολιτική ατζέντα, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά συνεχώς απαντήσεις.

Δημοσκοπικά ευρήματα για την αντιπολίτευση

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια συγκεκριμένη εικόνα για την αντιπολίτευση και την απήχηση των κομμάτων. Στη δημοσκόπηση της Marc που διενεργήθηκε για τον ΑΝΤ1, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό 19,3% στο ερώτημα ποιο κόμμα ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, έναντι 9,3% για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αντίστοιχα, στην έρευνα της Interview, το 24% των ερωτηθέντων θεωρεί το ΠΑΣΟΚ πιο αξιόπιστο στην αντιπολίτευση, τοποθετώντας το μπροστά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος, στην δημοσκόπηση της Pulse, το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 15,5% έναντι 9,5% της ΕΛ.Α.Σ. Αυτά τα ευρήματα, σύμφωνα με την πηγή, δεν προέρχονται από έρεβες που έχουν γραφτεί για να ευχαριστήσουν τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά αντικατοπτρίζουν την εικόνα ενός κόμματος που, όπως αναφέρεται, διαθέτει πρόγραμμα, στελέχη και πρόταση εξόδου από την κρίση, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπρέπεια για τον πολίτη.

Η πηγή αναφέρει επίσης ότι για το σύστημα Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας θεωρείται ο βολικός αντίπαλος. Όσοι έχουν συμφέρον να παραμένει θολή η πολιτική σκηνή, γνωρίζουν τι κάνουν όταν «φουσκώνουν» την ανανέωση της εικόνας του, και γνωρίζουν επίσης ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ταιριάζει σε αυτό το σενάριο. Για αυτό, η προσπάθεια φθοράς του δεν σταματά, και για αυτό ακούγονται και φωνές εναντίον του.

Με πληροφορίες από: Topontiki