Μια χθεσινή τηλεοπτική αντιπαράθεση μεταξύ του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη και του εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστα Φιλιππίδη, προκάλεσε έντονα συναισθήματα, από γέλιο μέχρι αμηχανία, και έγινε αντικείμενο ευρείας συζήτησης. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε τηλεοπτικό πάνελ, όπου η συζήτηση επικεντρώθηκε στις απευθείας αναθέσεις και τον ντόρο γύρω από τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Η στιγμή που ο κ. Φαραντούρης προσέφερε ένα κίτρινο μαντήλι στον συνομιλητή του, προτείνοντάς του να σκουπίσει τα δάκρυά του, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της έντασης και γρήγορα έγινε viral στο διαδίκτυο.

Η ένταση στο τηλεοπτικό πάνελ

Η συζήτηση στο τηλεοπτικό πάνελ της χθεσινής εκπομπής μονοπωλήθηκε από το θέμα των απευθείας αναθέσεων, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει εκτεταμένο ντόρο. Στο επίκεντρο της κουβέντας βρέθηκε και ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γύρω από το πρόσωπο του οποίου έχουν δημιουργηθεί συζητήσεις.

Καθώς το θέμα εξελισσόταν, δεν άργησαν να ανάψουν τα αίματα μεταξύ των συμμετεχόντων στο πάνελ. Ο Κώστας Φιλιππίδης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, ανέλαβε την υπεράσπιση του στελέχους του κόμματος Τσίπρα. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Φιλιππίδης έκανε λόγο για στοχοποίηση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, υποστηρίζοντας ότι γίνεται προσπάθεια συμψηφισμού.

Η κίνηση του Νικόλα Φαραντούρη που έγινε viral

Ήταν σε αυτό το σημείο της έντονης αντιπαράθεσης που ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης αποφάσισε να δώσει ένα «ρεσιτάλ», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Διατηρώντας την ψυχραιμία του καθ' όλη τη διάρκεια, προέβη σε μια ενέργεια που προκάλεσε αίσθηση και σχολιάστηκε έντονα.

Ο κ. Φαραντούρης έβγαλε από τη θήκη των γυαλιών του ένα κίτρινο μαντήλι. Στη συνέχεια, το προσέφερε στον συνομιλητή του, Κώστα Φιλιππίδη, προτείνοντάς του ουσιαστικά να σκουπίσει τα δάκρυά του για όσα βιώνει ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Αυτή η κίνηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στο στούντιο.

Παγωμάρα και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα

Όπως ήταν φυσικό, η ενέργεια του Νικόλα Φαραντούρη προκάλεσε στιγμιαία παγωμάρα στο τηλεοπτικό στούντιο, με τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν την εξέλιξη με έκπληξη. Το στιγμιότυπο αυτό δεν άργησε να γίνει viral στο διαδίκτυο, αναπαράγοντας την εικόνα και τη συζήτηση σε ευρύτερο κοινό.

Πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων σχολίασαν εκτενώς το περιστατικό. Τα σχόλια επικεντρώθηκαν στην αμηχανία που προκλήθηκε, αλλά και στην ίδια την κίνηση του ευρωβουλευτή, η οποία μεταδόθηκε ταχύτατα μέσα από τις πλατφόρμες.

Η κόντρα στον προοδευτικό χώρο σε άλλο επίπεδο

Σύμφωνα με τα σχόλια που κυκλοφόρησαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, η κόντρα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο έχει πλέον περάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Οι αντιπαραθέσεις δεν διεξάγονται πλέον αποκλειστικά με επιχειρήματα και πολιτικές τοποθετήσεις, όπως παραδοσιακά συνέβαινε.

Αντιθέτως, πολλοί σχολιαστές επισήμαναν ότι η αντιπαράθεση διεξάγεται πλέον και με «αξεσουάρ τσέπης». Αυτή η παρατήρηση υπογραμμίζει την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η πολιτική διαφωνία και η αντιπαλότητα μεταξύ των παρατάξεων του προοδευτικού χώρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki