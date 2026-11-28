Το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε πρόσφατα ένα οδοιπορικό στη Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας σε ζώνες καινοτομίας και κόμβους νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η επίσκεψη αυτή αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το κόμμα, αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες του στον τομέα της ανάπτυξης και των νέων τεχνολογιών. Η αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τη διαδικασία «από το εργαστήριο στην παραγωγή».

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ

Στο οδοιπορικό της Θεσσαλονίκης συμμετείχε μια πολυμελής αντιπροσωπεία στελεχών του ΠΑΣΟΚ, η οποία εκπροσωπούσε διάφορους τομείς και αρμοδιότητες εντός του κόμματος. Επικεφαλής της αποστολής ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και επικεφαλής του Κύκλου Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδεται στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Την αντιπροσωπεία συμπλήρωναν ο βουλευτής Πέτρος Παππάς, ο Δημήτρης Σαρηγιάννης, Γραμματέας του Τομέα Υποδομών, καθώς και ο Γιώργος Μαρνέλλος, Αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Νέων Τεχνολογιών. Επίσης, συμμετείχε ο Στάθης Κουτσοχήνας, Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Α΄ Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας την τοπική εκπροσώπηση και τη σύνδεση με τις ανάγκες της περιοχής.

Επισκέψεις σε ζώνες καινοτομίας και κόμβους επιχειρηματικότητας

Κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισκέφτηκαν συγκεκριμένες περιοχές που αποτελούν κέντρα καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην πόλη. Οι επισκέψεις αυτές είχαν ως στόχο την άμεση επαφή με το οικοσύστημα των νέων τεχνολογιών και την παραγωγική διαδικασία που αναπτύσσεται στην περιοχή.

Η έμφαση δόθηκε στην πορεία «από το εργαστήριο στην παραγωγή», αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητικές ιδέες μπορούν να μετατραπούν σε απτά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι ζώνες καινοτομίας και οι κόμβοι νεοφυούς επιχειρηματικότητας αποτελούν καίρια σημεία για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών.

Ο στόχος για την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων

Σε σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνεται ο κεντρικός στόχος του κόμματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για την παροχή δυνατότητας σε μια μικρή επιχείρηση, η οποία διαθέτει μια καλή ιδέα, να βρει τον κατάλληλο ερευνητικό εταίρο. Αυτή η συνεργασία είναι καθοριστική για την εξέλιξη της ιδέας.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, η επιχείρηση θα μπορεί να δοκιμάσει ένα πρωτότυπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας της, προτού αυτό κυκλοφορήσει στην αγορά. Ο απώτερος σκοπός είναι η επιτυχής εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Η σημασία της συνεργασίας για την ανάπτυξη

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το ΠΑΣΟΚ τονίζει την ανάγκη για σταθερή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ βασικών φορέων. Αυτή η συνεργασία πρέπει να αναπτυχθεί ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η αλληλεπίδραση αυτών των πυλώνων θεωρείται θεμελιώδης για τη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Μόνο μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την αποτελεσματική μετατροπή της έρευνας σε παραγωγή και ανάπτυξη.

Η αξία των νέων τεχνολογιών για την Κεντρική Μακεδονία

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι οι νέες τεχνολογίες αποκτούν πραγματική αξία για την Κεντρική Μακεδονία όταν συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Η εφαρμογή και ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων πρέπει να έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και παραγωγή.

Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα στους νέους επιστήμονες και τεχνικούς να βρουν ποιοτική εργασία στον τόπο τους. Αυτό συμβάλλει στην καταπολέμηση της φυγής νέων ταλέντων και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, δημιουργώντας ένα βιώσιμο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Enikos