Νέο μέτωπο για τη διαχείριση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της ανακύκλωσης ανοίγει το Σάββατο (28/11) ο Παύλος Πολάκης. Ο βουλευτής Χανίων, στον απόηχο του σκανδάλου της ΤΕΧΑΝ με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», καταγγέλλει ατασθαλίες σε τέσσερα κυβερνητικά προγράμματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων αυτών ανέρχεται στα 611.046.302 ευρώ, ενώ ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το ιστορικό των καταγγελιών και η υπόθεση ΤΕΧΑΝ

Ο βουλευτής Χανίων και τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Παύλος Πολάκης, αναφέρεται εκ νέου στην υπόθεση της ΤΕΧΑΝ. Στο πλαίσιο αυτό, κατονομάζει τον Γιάννη Κουρτάκη και τον Γιώργο Πατούλη σε σχέση με τον ΕΔΣΝΑ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι υποθέσεις κακοδιαχείρισης στον τομέα της ανακύκλωσης δεν εξαντλούνται στα συγκεκριμένα πολυκέντρα, υποδεικνύοντας την ύπαρξη ευρύτερων προβλημάτων.

Η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο των νέων καταγγελιών του Παύλου Πολάκη βρίσκεται η ιδιωτική εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.». Σύμφωνα με τον βουλευτή, η εταιρεία αυτή ορίστηκε αρχικά ως φορέας πιστοποίησης και, στη συνέχεια, ανέλαβε τον ρόλο του φορέα πληρωμών.

Με αυτή την ιδιότητα, η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» ανέλαβε τη διαχείριση δημόσιων κονδυλίων, τα οποία κινούνταν μεταξύ του Δημοσίου και των προμηθευτών. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν δέκα από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Κατηγορίες για κυβερνητική πολιτική και επιχειρηματικά συμφέροντα

Ο Παύλος Πολάκης κατηγορεί την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι σχεδίασε τα συγκεκριμένα προγράμματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχεδιασμός έγινε προς όφελος των προαναφερθεισών επιχειρήσεων, με σκοπό να αυξήσουν τις πωλήσεις και τον κύκλο εργασιών τους.

Ο βουλευτής συνδέει την κυβερνητική πολιτική απέναντι στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και με τη διατήρηση των υψηλών τιμών στην αγορά, υποδηλώνοντας μία σχέση μεταξύ των δύο.

Προϋπολογισμοί προγραμμάτων και διαχειριστικές αμοιβές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Παύλος Πολάκης, πρόκειται για τέσσερα προγράμματα που καλύπτουν την περίοδο 2022-2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών των προγραμμάτων ανέρχεται στα 611.046.302 ευρώ.

Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι οι προβλεπόμενες διαχειριστικές αμοιβές ξεπερνούν συνολικά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, με βάση τους προϋπολογισμούς και τα ποσοστά που ο ίδιος παραθέτει, το αντίστοιχο άθροισμα ανέρχεται σε περίπου 8,67 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες για διαφήμιση και υπηρεσίες συμβούλων, στις οποίες επίσης αναφέρεται ο βουλευτής.

Η περίπτωση του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο Παύλος Πολάκης στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα». Όπως αναφέρει, το πρόγραμμα αυτό εντάχθηκε αρχικά στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στη συνέχεια, απεντάχθηκε προκειμένου να μεταφερθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Ακολούθησε νέα απένταξη και, τον Ιούλιο του 2026, το πρόγραμμα ενσωματώθηκε ως υποέργο στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» του Ταμείου Α.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis