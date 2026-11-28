Με μια προσωπική αναφορά στο θέμα για το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, έκλεισε τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου ο Γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ο ίδιος ευχαρίστησε τα μέλη του κόμματος και του οργάνου για τα μηνύματα συμπαράστασης, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Αλέξη Τσίπρα για την αμέριστη στήριξή του. Στην ομιλία του, ο Χατζηγιαννάκης παρουσίασε επίσης τον οδικό χάρτη προς το συνέδριο του κόμματος, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Προσωπική αναφορά και ευχαριστίες για τη στήριξη

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, αναφερόμενος στο προσωπικό ζήτημα που τον έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες, ευχαρίστησε θερμά τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «το γεγονός ότι συνεχίζει να με στηρίζει, και ότι δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του να σκεφτεί οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, με κάνει να τον ευχαριστώ ακόμα περισσότερο, από τα βάθη της ψυχής μου».

Ευχαρίστησε επίσης όλα τα μέλη του κόμματος και του οργάνου για τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχθηκε. Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ υπογράμμισε πως «αν θέλαμε όλοι εμείς εδώ να κάνουμε δουλειές και να δουλέψουμε με τη διαφθορά, θα ήμασταν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ».

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και μήνυμα νίκης

Στην αρχή της ομιλίας του, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης εξέπεμψε σαφή πολιτικά μηνύματα, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως «δυστοπία Μητσοτάκη» και τόνισε πως αυτή «δεν είναι ούτε μονόδρομος ούτε νομοτέλεια». Πρόσθεσε δε, πως «ζούμε τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας. Το καθεστώς Μητσοτάκη οδεύει εμφανώς προς το μοιραίο τέλος του, υπό το βάρος των συνθηκών που το ίδιο έχει δημιουργήσει».

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ διεμήνυσε με αποφασιστικότητα: «Δε θα μας λυγίσουν. Θα πάμε μέχρι τέλους, μέχρι την τελική νίκη. Και όσο μας χτυπάνε, τόσο θα βγαίνουμε πιο δυνατοί».

Οδικός χάρτης προς το συνέδριο του 2027

Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης προχώρησε σε μια αποτίμηση της πορείας του κόμματος μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, παρουσίασε αναλυτικά τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος.

Το συνέδριο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 19, 20 και 21 Φεβρουαρίου του 2027. Οι σύνεδροι, οι οποίοι αναμένεται να ανέλθουν σε «τουλάχιστον πέντε χιλιάδες» σύμφωνα με τον ίδιο, θα αναδειχθούν μία εβδομάδα νωρίτερα από τις ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου.

Σύνθεση επιτροπών και διαβούλευση με τη βάση

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ εισηγήθηκε τη σύνθεση των τεσσάρων Επιτροπών του Συνεδρίου, καθώς και τους συντονιστές τους. Σημείωσε επίσης ότι άμεσα θα ξεκινήσει μια εκτεταμένη διαβούλευση μέχρι το Συνέδριο, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τα μέλη όσο και τους φίλους του κόμματος, μέσω της πλατφόρμας αλλά και δια ζώσης συναντήσεων.

Παράλληλα, προανήγγειλε την έναρξη μιας νέας καμπάνιας για την εγγραφή μελών. Πρότεινε επιπλέον, όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου να είναι αυτοδίκαια σύνεδροι στο επικείμενο συνέδριο.

Κάλεσμα σε εγρήγορση και διαδικασία υποψηφιοτήτων

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ζήτησε από κάθε Συντονιστική Επιτροπή να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία ανοιχτή συνέλευση, με αντικείμενο τα κείμενα του Συνεδρίου. Κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνεχή εγρήγορση, παροτρύνοντάς τα να βρίσκονται παντού «όπου γίνονται εκδηλώσεις, όπου υπάρχουν κοινωνικές συναθροίσεις, πρέπει να είστε κι εσείς εκεί και να μιλήσετε με τον κόσμο. Γιατί ένα κόμμα που γράφει τις θέσεις του με τα μέλη του δεν φτιάχνεται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω».

Σε σχέση με την επικύρωση των πρώτων υποψηφιοτήτων στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, εξαιρουμένων της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ διαβεβαίωσε ότι «κανείς από τους υποψηφίους δεν ήρθε με προκρατημένη θέση, να είστε βέβαιοι. Δεν τους ρωτήσαμε από πού έρχονται. Τους ρωτήσαμε μόνο αν εκφράζονται από τις θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τους ευχαριστούμε, γιατί βάζουν το όνο».

Με πληροφορίες από: Topontiki