Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να κριθεί το 2027, μακριά από τις αίθουσες των Βρυξελλών, όπως επισημαίνει το Foreign Affairs. Οι επερχόμενες εκλογές σε Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία και Ιταλία θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς το κύμα δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων ενδέχεται να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να δώσει τη χαριστική βολή σε μια Ευρώπη που ήδη δυσκολεύεται να διαμορφώσει κοινές θέσεις για ζητήματα όπως ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός.

Το κρίσιμο 2027 και οι αναμετρήσεις

Το 2027 προδιαγράφεται ως ένα ακόμη πιο καθοριστικό έτος για την Ευρώπη, με εννέα εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον πολιτικό χάρτη της ηπείρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι κάλπες στη Γαλλία, την Πολωνία, την Ιταλία και τη Γερμανία, όπου θα διεξαχθούν εκλογές σε πέντε γερμανικά κρατίδια.

Σύμφωνα με την παρατήρηση του Foreign Affairs, ακόμα κι αν οι θεσμοί της ΕΕ παραμείνουν επισήμως ακέραιοι, κινδυνεύουν να χάσουν την ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις και να τις εφαρμόζουν. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια Ευρώπη που, αν και δομικά άθικτη, θα είναι ουσιαστικά παράλυτη στην επίλυση των κοινών προκλήσεων.

Το κύμα δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων

Τους τελευταίους μήνες, ένα κύμα διαμαρτυριών έχει σαρώσει την Ευρώπη, αναδεικνύοντας μια ευρεία δυσαρέσκεια μεταξύ των πολιτών. Πίσω από αυτές τις κινητοποιήσεις βρίσκονται η ακρίβεια, η υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και η φθίνουσα εμπιστοσύνη των πολιτών, ιδίως των νέων, στην ικανότητα των κυβερνήσεων να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Το Foreign Affairs υπογραμμίζει στην ανάλυσή του ότι οι διαδηλώσεις στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία εκδηλώθηκαν χωρίς ενιαίο ευρωπαϊκό συντονισμό. Ωστόσο, αναδεικνύουν προβλήματα που μοιράζονται ολοένα και περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδηλώνοντας μια κοινή βάση ανησυχιών σε όλη την ήπειρο.

Κοινά προβλήματα και διευρυνόμενο χάσμα

Στην Ευρώπη, εδραιώνεται η πεποίθηση ότι οι κυβερνήσεις αδυνατούν να εξασφαλίσουν προσιτή στέγη, δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν και οικονομική ασφάλεια για τους πολίτες. Το χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των πολιτών και στα οικονομικά και δημοσιονομικά περιθώρια πολλών κρατών-μελών αναμένεται να διευρυνθεί, δημιουργώντας περαιτέρω εντάσεις.

Μια πρώτη ένδειξη για την κατεύθυνση που παίρνει η Ευρώπη μπορεί να έρθει ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο από την Ισπανία. Εκεί, η δυσαρέσκεια αυτή θα μπορούσε να στοιχίσει στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ την εξουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια δεξιά κυβέρνηση με τη συμμετοχή του ακροδεξιού Vox.

Ο κίνδυνος για την ευρωπαϊκή ενοποίηση

Στις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις του 2027, λαϊκιστικές δυνάμεις της άκρας δεξιάς θα μπορούσαν να βρεθούν στο προσκήνιο σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Πολωνία. Αυτό θα μπορούσε να στρέψει τις χώρες αυτές εναντίον της βαθύτερης ευρωπαϊκής ενοποίησης, της στήριξης προς την Ουκρανία και της συλλογικής ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ακόμη και χωρίς καθαρή νίκη της ακροδεξιάς, αρκετοί εκλογικοί συσχετισμοί θα μπορούσαν να φέρουν στην εξουσία κυβερνήσεις που θα απομακρύνονταν από τις Βρυξέλλες. Τέτοιες κυβερνήσεις θα υπονόμευαν τις προσπάθειες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτονομίας και άμυνας, θέτοντας σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό εγχείρημα συνολικά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis